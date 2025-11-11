Il singolo docente può anche essere il "maestro" rilanciato da Recalcati, ma questo deve tradursi in riconoscimento e premialità. O la scuola resterà com'è

“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”: questa frase di Gandhi rappresenta un imperativo categorico per tutti, ma particolarmente per coloro che lavorano nel mondo della scuola. Nessun docente che abbia a cuore la propria professionalità può sottrarsi a esso, per il valore paradigmatico che le sue scelte didattiche e i suoi comportamenti educativi assumono per gli alunni.

Il significato di un tale comando interiore rappresenta la base stessa della professione di insegnamento.

“Professione”? Ci sarebbe da discutere se l’attività d’insegnamento sia una professione o un mestiere, anche se i due termini generalmente sono usati come sinonimi. In prospettiva sociologica, la professione si distingue dai mestieri perché richiede una formazione lunga, certificata, periodici aggiornamenti, gode di autonomia decisionale, è regolata da un codice etico, controlla l’accesso al mercato del lavoro attraverso esami d’ingresso, prevede un albo cui iscriversi e altro ancora. Generalmente fa da coronamento a queste condizioni il riconoscimento del prestigio sociale. È abbastanza evidente come l’assenza di un tale status infici l’attribuzione ai docenti di qualsiasi ruolo professionale (come quello dei medici, degli avvocati, ecc.), a maggior ragione se si considera il cumulo di incombenze burocratiche cui essi sono sottoposti e che interdice la libertà inerente all’esercizio professionale.

Ma anche se usiamo il termine professione con il significato di mestiere, non possiamo fare a meno di richiamarne il significato etimologico.

La radice è quella di professus, che indica colui che dichiara qualcosa pubblicamente. Viene da profiteri, composto di “pro” e “fari” che, uniti, significano “parlare dinnanzi ad altri”. Dunque, il professionista, cioè il professus, è colui che pubblicamente e in maniera solenne fa una dichiarazione che può essere politica, giuridica o religiosa.

In quest’ultimo caso, essa implica con evidenza il riconoscimento di una qualche trascendenza, ma anche negli altri casi, che potremmo definire di natura civica, l’atto del dichiarare va oltre la propria individualità (altrimenti non sarebbe necessario: nessuno dichiara a sé stesso) per entrare in una sfera etica di natura superiore.

L’”oltre”, dunque, caratterizza il servizio istituzionale, che trascende l’attività, diversamente ridotta a scopi puramente economici, per cogliere un orizzonte di valori che sovrasta quello del singolo. Questa dovrebbe essere la ragione ultima dell’attività di insegnamento, se essa ambisce al rango professionale. E qui si ha anche il primo vulnus inferto dalla logica sindacale, rigidamente egualitaristica, alla dimensione professionale. Ciò che conta per i sindacati sono le immissioni in ruolo e le tessere d’iscrizione.

Queste considerazioni, tuttavia, non ledono la massima gandhiana di rendere sé stessi come vorremmo fosse il mondo. Ma se questa etica – che già molti docenti fanno propria – vale sul piano personale, non si può ipotizzare che essa sostituisca il percorso politico e civico di cambiamento collettivo, necessario quanto quello personale. Questo è il punto che vogliamo focalizzare: i singoli cambiamenti proposti dal ministro Valditara necessitano di una strategia più generale, sistemica.

La crescita personale dei docenti non può avvenire solamente nei termini di una pur indispensabile evoluzione personale. Neppure essa può essere sostenuta da singoli interventi settoriali (il 4+2, il voto di condotta, l’educazione affettiva…) che, pur importanti, hanno una natura puramente funzionale. Il funzionalismo non è sicuramente la prospettiva appropriata per un sistema scolastico i cui risultati, quelli per esempio di Invalsi 2024, nonostante alcuni miglioramenti dimostrano difetti strutturali. È il paradigma stesso su cui si fonda il sistema scolastico a evidenziare come alcune tare profonde non siano rimediabili con interventi specifici e circoscritti.

Osservo infine che, mentre è in corso la valutazione dei dirigenti scolastici, non è accettabile che nessun criterio di professionalità sia posto per i docenti, che anzi essi siano immessi in ruolo con dei concorsi “facilitati”, che assumono sempre più il volto una tantum del PNRR con cui sono finanziati. Questo è il momento per innescare una carriera professionale per i docenti, alcuni dei quali (i collaboratori del dirigente, ad esempio) compiono da anni percorsi paralleli a quelli degli altri docenti, ma molto più impegnativi. Questo è il momento di un tale riconoscimento, che è loro dovuto.

