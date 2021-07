Scuola, nuove assunzioni prof fino a dicembre/ 400 milioni di euro nel Sostegni bis

Il mondo della scuola ha accolto nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 luglio 2021, la notizia dell’assunzione di nuovi docenti a tempo determinato (da settembre a dicembre) per consentire la regolare ripresa delle lezioni in autunno in assoluta sicurezza. L’ufficialità è arrivata a seguito dell’approvazione presso la commissione Bilancio alla Camera di un emendamento al decreto Sostegni bis, che prevede la possibilità di assumere insegnanti e personale amministrativo tecnico nel settore dell’istruzione con contratti validi sino al 30 dicembre prossimo.

In particolare, come ha illustrato Rosa Maria Di Giorgi, esponente del Partito Democratico, per i prof e il personale Ata che si dovranno dedicare al sostegno dei ragazzi sono stati stanziati 400 milioni di euro, con un’aggiunta di ulteriori 10 milioni per quanto concerne le scuole dell’infanzia paritarie. Le buone notizie, tuttavia, non sono finite: la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Caterina Bini, ha annunciato che per contrastare il fenomeno del precariato nella scuola è in arrivo una procedura concorsuale straordinaria, con la previsione di una riserva del 30% dei posti nei concorsi ordinari per i precari.

SCUOLA, ASSUNZIONI E NUOVO CONCORSO

In merito al concorso straordinario per l’abilitazione, già bandito lo scorso 21 aprile, giungono novità ulteriori, spiegate anche sulle colonne de “Il Corriere della Sera”: l’emendamento prevede che esso venga avviato entro il prossimo 15 dicembre, così che il titolo conseguito sia idoneo per le operazioni di mobilità degli insegnanti per l’anno scolastico 2022/2023. Inoltre, come ha spiegato la dottoressa Bini, sono state “garantite risorse per incarichi di personale docente e amministrativo che dovranno coadiuvare per le riaperture in sicurezza e stanziati nuovi fondi per gli arredi scolastici e per le scuole dell’infanzia paritarie”.

Come ha sottolineato ancora “Il Corriere della Sera”, è infine pervenuto il via libera anche all’assunzione di 11mila docenti di sostegno a tempo determinato, con annesso commento soddisfatto da parte di Vittoria Casa, rappresentante del Movimento Cinque Stelle: “Dopo l’anno di prova e la relativa valutazione finale, questi docenti potranno essere assunti a tempo indeterminato”.



