Le nuove Indicazioni nazionali mettono al centro la “dimensione nazionale italiana”. Ma la storia oggi nella scuola non può ignorare il contesto europeo

Egregio direttore,

stiamo vivendo un periodo storico di grande tensione con oltre cinquanta conflitti nel mondo di cui alcuni a noi molto vicini: l’invasione russa dell’Ucraina e l’esplosiva situazione in Medio Oriente con l’intollerabile distruzione del popolo palestinese da parte di Israele. Senza ombra di dubbi questa è la condizione bellica più grave dopo la seconda guerra mondiale.

POSTE ITALIANE, PREMIO GIORNALISTICO TGP 2025/ La generazione digitale nel giornalismo: sfide e opportunità

L’uso di armi sempre più potenti e sofisticate e la minaccia nucleare prefigurano una situazione preoccupante che potrebbe sfuggire di mano da un momento all’altro. L’opposizione alla guerra e l’impegno per la pace dovrebbero smuovere le coscienze a livello globale superando il muro delle ambiguità o peggio ancora dell’indifferenza.

SCUOLA/ “Che fortuna andarci, non vi rendete conto”: frammenti di un dono da condividere

L’utilizzo di tecnologie belliche sempre più pericolosamente avanzate potrebbe scatenare una terza guerra mondiale dalla potenza distruttiva. Quanto sono vere e attuali le parole di Albert Einstein: “Non so con quali armi sarà combattuta la Terza Guerra Mondiale ma la Quarta Guerra Mondiale sarà combattuta con pietre e bastoni”!

Ma non è solo questo. è molto preoccupante la prospettiva cupa che interagisce con l’educazione, la formazione e la costruzione del futuro delle giovani generazioni, in cui la guerra, le sue distruzioni, e i suoi orrori sono sempre più presenti, ripresi e amplificati dai media contemporanei. Assistono “inconsapevoli” ad atrocità che nulla hanno a che vedere con i valori umani, come fossero eventi normali, distanti, che non gli appartengono.

Valditara: "Invalsi dimostrano utilità della stretta sui diplomifici"/ "Basta al facilismo educativo"

Sembra che si sia perso completamente l’immaginario e la prospettiva dei giovani di un tempo, oggi nonni e padri, di spendersi e agire un mondo migliore, più giusto e pacifico, aperto e tollerante: peace and love fu, ad un certo punto, lo slogan di quelle generazioni.

Pertanto, nella drammaticità dei tempi che stiamo vivendo, abbiamo tutti la responsabilità d’indicare ai giovani, a quelli che saranno gli adulti di domani, la possibilità di vivere in un contesto internazionale più regolato e pacifico, con organizzazioni sovrastatali che funzionano e società in cui non prevalga la legge del più forte, del più ricco o del più aggressivo.

Tutto ciò pena un’involuzione ed un arretramento nella storia dell’umanità. Da questo punto di vista centrale rimane il ruolo della scuola, nella sua funzione educativa e formativa di perseverare nel costruire e praticare valori di riferimento importanti nella vita individuale e collettiva dei giovani e delle comunità sociali del futuro.

A tal proposito, per quanto riguarda la scuola italiana, le “Nuove Indicazioni 2025. Scuola dell’infanzia e Primo ciclo di istruzione, che dovrebbero entrare in vigore con l’anno scolastico 2026-27, hanno suscitato un importante dibattito.

Senza entrare nel merito della poderosa proposta ministeriale, in questa sede mi soffermo su quanto indicato per l’insegnamento della storia negli otto anni del primo ciclo. In maniera esplicita si afferma l’importanza di educare gli studenti all’identità nazionale italiana, elemento centrale su cui costruire anche dei moduli interdisciplinari.

Ad esempio, si scrive che nella scuola primaria sembra “necessario che l’insegnamento abbia al centro la dimensione nazionale italiana, sia al fine di far maturare nell’alunno la consapevolezza della propria identità di persona e di cittadino, sia (…) al fine di favorire l’integrazione” di giovani provenienti da altre culture.

Non poteva che essere così, considerato che il coordinatore della sottocommissione di storia è stato Ernesto Galli della Loggia, che già nel 2023, nel libro “Insegnare l’Italia. Una proposta per la scuola dell’obbligo”, scritto insieme a Loredana Perla (pedagogista, coordinatrice scientifica dell’intera Commissione), affermava che per formare l’identità delle giovani generazioni bisogna “portare la storia al centro del percorso didattico” e bisogna “insegnare innanzi tutto l’Italia”.

Prescindendo da un certo mondialismo astratto e inconcludente tipico del “politicamente corretto”, mi chiedo: siamo sicuri che proporre un insegnamento della storia, e non solo, che ponga al centro soprattutto “l’identità italiana” sia la soluzione per educare i giovani alla prospettiva di un mondo migliore?

Porre l’accento sull’identità italiana può avere senso in un’ottica di consapevolezza storica e culturale per conoscere le proprie radici e per formare cittadini critici e consapevoli. Tuttavia, se questa “narrazione” si chiude su se stessa, c’è il rischio concreto che diventi esclusiva, auto-celebrativa o, peggio, strumento di divisione rispetto ad altre culture e appartenenze.

A mio avviso non può essere eluso il processo di unificazione dell’Europa, che rappresenta un “unicum” nella storia e che si caratterizza, fin dalla sua fondazione, per le sue finalità di pace.

Infatti, il valore europeo nato dalle macerie della seconda guerra mondiale non è solo di tipo economico, ma profondamente politico e culturale, fondato su valori di pace, cooperazione, pluralismo e diritti umani. In questo senso, insegnare la storia solo in funzione dell’identità nazionale significa ignorare il contesto più ampio in cui oggi viviamo.

Perciò più che perseverare nel patriottismo italico sarebbe sicuramente più interessante la proposta di un patriottismo europeo, che rappresenterebbe una nuova forma di appartenenza, non in contrapposizione a quella nazionale, ma in sovrapposizione e integrazione. Significherebbe educare al senso di responsabilità verso l’intera comunità europea, promuovere la conoscenza delle storie degli altri popoli europei e costruire un’identità plurale, capace di valorizzare le differenze come ricchezze, non come minacce.

La scuola potrebbe/dovrebbe promuovere un’educazione storica multilivello mettendo in interconnessione le diverse dimensioni: locale, nazionale, europea, globale. In questo quadro, l’identità italiana può coesistere con un senso di cittadinanza europea, arricchendosi nel dialogo con le altre identità.

In conclusione non appare sostenibile proporre un insegnamento della storia centrato solo sull’identità italiana per educare i giovani. Oggi serve una visione più ampia, capace di tenere insieme le radici e l’orizzonte, e di preparare cittadini europei e globali, non solo nazionali.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI