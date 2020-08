Scuola, oggi incontro Azzolina sindacati/ “Protocollo Sicurezza? Accordo possibile”

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina incontra oggi i sindacati per discutere della ripartenza della scuola a settembre. La Flc-Cgil ha fatto sapere in una nota informativa che i sindacati sono stati convocati oggi, mercoledì 5 agosto 2020, per un confronto sugli strumenti e le procedure per la ripartenza in presenza e in sicurezza. Flc-Cgil già nel comunicato evidenzia un aspetto che ritiene importante: la garanzia, in via prioritaria, delle condizioni di sicurezza per la ripresa dell’attività scolastica in presenza. Quindi, alla ministra Lucia Azzolina verrà chiesta maggiore chiarezza sulla questione degli organici e delle risorse che servono per attuare le soluzioni indispensabili per garantire appunto la ripresa in presenza. Il confronto odierno è quindi propedeutico per definire il Protocollo di Sicurezza per la ripartenza della scuola. Uno degli obiettivi di Flc-Cgil è verificare il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali regionali e provinciali e quelle dei singoli istituti scolastici, come accaduto in occasione degli esami di Stato.

SCUOLA, “PROTOCOLLO SICUREZZA? ACCORDO POSSIBILE”

C’è grande attesa per l’incontro tra la ministra Lucia Azzolina e i sindacati, visto che i rapporti tra le parti sono tesi. Ma è importante per il Protocollo di Sicurezza, che è uno dei punti fondamentali per la riapertura della scuola. L’auspicio del Ministero dell’Istruzione è di chiudere l’accordo per fornire risposte precise al mondo della scuola. Sarà anche l’occasione per discutere della dotazione organica aggiuntiva di docenti e Ata: 50mila supplenti andranno a “rinforzare” le attività didattiche. «Stiamo lavorando col ministero della Salute e con i sindacati alla stipula di un protocollo: domani (oggi, ndr) abbiamo un’altra riunione ed è possibile che si chiuda», ha dichiarato la ministra Azzolina, come riportato dall’agenzia Dire. Nel Protocollo di Sicurezza ci saranno anche le risposte su cosa fare in caso di «banali febbri, che tutti gli anni ci sono nelle nostre scuole». Al termine del tavolo regionale sulla ripartenza della scuola ieri ha aggiunto: «Le linee guida sono chiare a fine agosto il Cts guarderà i dati epidemiologici e il ministero della Salute deciderà se sarà necessario o meno usare la mascherina a scuola, anche in base alle età degli studenti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA