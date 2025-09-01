In molti interventi del Meeting di Rimini si è parlato di parità scolastica. Per Valditara serve il buono scuola. Ora tocca alla politica

Devo confessare che, dopo otto mesi di intenso lavoro, la stesura di un documento valoriale che ribadisce i diritti sanciti dalla nostra Costituzione – il diritto all’esistenza delle scuole paritarie (artt. 33 e 34) e il diritto delle famiglie alla libertà di scelta educativa (artt. 3, 30, 31) – e che, passaggio fondamentale, ha visto la sottoscrizione unanime di tutte le associazioni in una ritrovata unità di intenti, resa pubblica alla presenza del ministro Valditara il 24 marzo in un evento istituzionale in Regione Lombardia e dopo aver proseguito il lavoro, ampliando il coinvolgimento delle associazioni familiari e dopo avere deciso, in condivisione con il livello nazionale, le richieste al mondo politico precisate in un comunicato pubblicato a fine luglio, aspettavamo con trepidazione il momento del Meeting di Rimini, da sempre luogo privilegiato di confronto, dove i rappresentanti politici anticipano spesso le scelte che matureranno in vista della legge di bilancio.

Diversi interventi sono stati in perfetta linea e sintonia con la nostra impostazione ed hanno dato ancor più respiro alle nostre attese per una svolta dell’azione politica nel nostro settore in direzione di interventi che permettano a genitori e studenti di poter esercitare il loro diritto costituzionale alla libera scelta educativa.

Nell’incontro su Educazione libera, scuola autonoma, Ignasi Grau, direttore generale dell’OIDEL, ha, da un lato, ricordato che per la Corte Europea dei diritti dell’uomo il pluralismo educativo è un pilastro essenziale per la preservazione della società democratica e che una risoluzione del Parlamento europeo del 2018 invita, al fine di aumentare l’inclusività e garantire la libertà di scelte educative, a fornire un adeguato sostegno finanziario alle scuole di tutte le categorie e livelli.

Da un altro ha denunciato che, sebbene la libertà sia formalmente riconosciuta in Italia, essa è ancora fortemente condizionata dal reddito delle famiglie: il nostro Paese è infatti terz’ultimo in Europa per applicazione del pluralismo educativo, davanti solo a Cipro e Grecia.

Il suo monito finale è stato netto: “Se crediamo davvero che si tratti di un diritto umano, dobbiamo impegnarci affinché tutte le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti, possano effettivamente goderne.”

Un ulteriore contributo significativo è arrivato da Marco Galdi, professore di diritto pubblico all’Università di Salerno. Richiamando il dibattito della Costituente (Moro,Marchesi), ha ribadito che la Costituzione riconosce chiaramente sia il diritto all’istituzione delle scuole paritarie (artt. 33 e 34) sia il diritto dei genitori alla scelta educativa (artt. 2, 3, 30).

Ha inoltre sottolineato come l’art. 38, comma 3 sancisca il diritto all’educazione e all’avviamento professionale delle persone con disabilità, a ulteriore conferma dell’ampiezza del dettato costituzionale. Nel suo intervento ha approfondito, inoltre, il tema dell’autonomia sia per affermare che il riconoscimento dell’autonomia scolastica e la libertà di educazione sono tra loro strettamente correlate, sia per sostenere che l’attuazione della piena autonomia nelle scuole statali, secondo quando sancito dall’art. 117, permetterebbe non solo di rafforzare la scelta tra scuole statali e paritarie, ma anche tra le stesse scuole statali.

Non sono mancate anche affermazioni forti e determinate sull’interpretazione di alcuni articoli come il 34, comma 2; secondo Galdi “se c’è parità, la scuola deve essere il luogo della parità fino in fondo. Se l’articolo 34 al comma 2 prevede che la scuola dell’obbligo è gratuita, lo deve essere per tutti, anche per quelli che scelgono la scuola paritaria”.

Questo lo ha indotto a suggerire di sollevare una questione di legittimità costituzionale, perché si ravviserebbe la violazione non solo dell’articolo 34 comma 3, ma anche del principio di ragionevolezza e di eguaglianza dei cittadini previsto dall’articolo 3. Ha chiuso il suo intervento ribadendo che, in riferimento alla annosa questione del senza oneri per lo Stato, “Una volta istituite le scuole, la Costituzione non pone limiti al finanziamento, anzi parla di trattamento equipollente”.

Parole di grande incoraggiamento sono giunte dal ministro Valditara durante l’incontro I giovani e la sfida della formazione. All’ultima domanda di Massimiliano Tonarini, moderatore dell’incontro, che dopo avere evidenziato la mancanza di reale parità economica ha chiesto che passi si possono immaginare affinché anche in Italia come in tantissimi Paesi europei ci si possa avvicinare ad una scelta libera, la risposta del ministro è stata chiara e decisa, confermando che la sua convinzione è che “siamo arrivati al punto di svolta” e che ritiene che “la conclusione di questa battaglia sia il buono scuola, comunque costruito”.

Il ministro ha inoltre rivelato di aver chiesto ad agosto al ministro Giorgetti risorse significative per le scuole paritarie, trovando in lui attenzione, grande partecipazione e sensibilità ad accogliere questa richiesta.

“Last but not least”, durante il suo incontro tenuto l’ultimo giorno del Meeting, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato: “se vogliamo avere il coraggio di portare altri mattoni nuovi nel mondo dell’educazione, io penso che non dobbiamo avere timore nel completare il percorso avviato in questi anni e trovare gli strumenti che assicurino alle famiglie, in primis alle famiglie con minori capacità economiche, di esercitare pienamente la libertà educativa sancita dalla Costituzione … sgombrando il campo da quei pregiudizi ideologici che per troppo tempo hanno impedito di affrontare seriamente il tema”.

Sicuramente il bilancio è positivo e spinge verso l’ottimismo. Tuttavia, esperienza e scaramanzia invitano alla prudenza: occorre continuare a esercitare pressione, soprattutto attraverso il coinvolgimento delle associazioni dei genitori, che rappresentano oltre due milioni di cittadini, i primi e diretti destinatari di questo diritto.

Fondamentale sarà verificare che l’intervento economico sia veramente significativo ed efficace: l’aumento della detrazione fiscale dello scorso anno è costato allo Stato circa 40 milioni, traducendosi però in soli 38 euro annui per famiglia; un incremento di 100 milioni sul contributo ordinario, se fosse usato anche totalmente per una riduzione della retta, porterebbe un beneficio di circa 130 euro per ciascuno dei 750mila iscritti; mentre un investimento di 90 milioni per un buono scuola nazionale, con filtro ISEE, garantirebbe alle famiglie un beneficio fino a 2.000 euro.

L’ideale sarebbe stanziare risorse consistenti sia per incrementare il contributo ordinario utile all’aiuto di gestione in modo da compensare parte del danno legato all’inflazione, sia per avviare contemporaneamente un aiuto diretto alle famiglie con il buono scuola nazionale.

Ci auguriamo che i “semi” piantati al Meeting trovino un terreno fertile e che nella stesura della prossima legge di bilancio si possano vedere finalmente i frutti.

