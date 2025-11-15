Se “la battaglia per le paritarie è morta”, il diritto di educare spetta alle famiglie è sta scritto in Costituzione. Ora si parli di buono scuola

Purtroppo è vero quanto ha scritto su queste pagine Giorgio Chiosso a proposito delle scuole paritarie. Purtroppo è anche credibile il brutale titolo dato al suo articolo: “La battaglia per le paritarie è morta”. Cambiano i governi, infatti, ma le cose non cambiano. In queste ore siamo qui a sperare che si possa almeno discutere in Parlamento di un emendamento che prenda in considerazione l’introduzione nel nostro sistema del cosiddetto “buono scuola”. Siamo qui ad attendere, a quasi ottant’anni dall’entrata in vigore della “Costituzione più bella del mondo”, non che tale emendamento venga votato, ma che venga almeno discusso, nel rispetto dell’enorme lavoro svolto in questi mesi da Roberto Pasolini, che è riuscito a mettere insieme tante associazioni che si occupano di famiglia, di educazione e di scuola.

Purtroppo ha ragione Chiosso: la storia della nostra Repubblica coincide con la storia dell’affossamento della libertà di educazione, messa in atto, purtroppo, anche da ministri “cattolici” (o quanto meno democristiani), che hanno ceduto armi e bagagli alla prepotenza ideologica del mondo marxista e di quello laicista-liberale.

Forse, l’ultima possibilità di una tutela concreta dell’esistenza delle scuole paritarie poteva essere costruita durante il governo Craxi, il quale, anche per rivolgersi e ammiccare all’elettorato cattolico, aveva chiaramente aperto alla possibilità di aiutare le scuole paritarie, in un clima “concordatario”.

La DC avrebbe potuto dirgli: “ok, rimani al governo, ma fai la riforma a favore delle scuole paritarie”. Invece, il segretario DC Ciriaco De Mita, per puri motivi di potere, fece in modo che Craxi cadesse e, naturalmente, di aiuto alle scuole paritarie non si parlò più. Oggi qualcuno ne parla, ma credo proprio (spero di essere smentito) che non se ne farà nulla. Il titolo dato all’articolo di Chiosso purtroppo credo che rimanga vero, malgrado le cento e più associazioni messe insieme dal bravissimo Domenico Menorello nella rete “Ditelo sui tetti” abbiano avanzato proposte più che ragionevoli.

Nel suo articolo, giustamente pessimista verso quanto è successo finora, Chiosso scrive che occorre un “nuovo paradigma culturale politico e pedagogico”. Sono molto d’accordo con questo auspicio e, quindi, in modo altrettanto brutale, dico la mia, che mi riservo di meglio spiegare a chi, molto probabilmente, non sarà d’accordo con quanto propongo.

Se dovessi dare un titolo a questa proposta, scriverei così: “In tema di libertà di educazione, basta parlare di scuole, parliamo di famiglia”. Mi pare che questa impostazione abbia il suo fondamento nella nostra Costituzione. Non mi stancherò mai di ripetere che l’articolo 30 della nostra legge fondamentale così si esprime: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”. Il contenuto di tale articolo, da sempre dimenticato da tutti (dico tutti), dovrebbe costituire il nocciolo del “nuovo paradigma” auspicato da Chiosso.

Il soggetto, anzi l’unico soggetto attivo della libertà di educazione è la famiglia e solo la famiglia: solo ai genitori (ripeto, solo) la Costituzione riconosce il diritto (e dovere) di istruire ed educare i figli ed a nessun altro. Non allo Stato, non alle Regioni, non alle Provincie, non ai Comuni: solo alle famiglie.

Le istituzioni, sulla base degli articoli 31, 33 e 34, hanno il dovere di assicurare le strutture e le provvidenze affinché i genitori possano adempiere liberamente al proprio diritto/dovere di indirizzare, su base di parità economica, l’istruzione e l’educazione dei propri figli. Ogni altra impostazione sarebbe quella propria di uno Stato totalitario. Uno Stato democratico, invece, deve permettere alle famiglie di svolgere la propria specifica funzione.

Da questo punto di vista, parrebbe ragionevole pensare ad un voucher paritetico per ogni singolo allievo che i genitori siano autorizzati a “spendere” nella scuola preferita e ritenuta più adatta all’educazione dei propri figli. Il nuovo paradigma, in altre parole, dovrebbe partire dal sostegno dato ai genitori, che sarebbero così liberi di fare la propria scelta senza l’impedimento costituito dalle condizioni economiche. Anche i poveri, così spesso e demagogicamente citati, potrebbero fare la loro scelta libera.

Questa impostazione (“nuovo paradigma”), tra l’altro, supererebbe la provinciale ed ideologica obiezione nata culturalmente dallo sciagurato inciso “senza oneri per lo Stato”. Si tratterebbe, infatti, di sostenere direttamente le famiglie e non le scuole, le quali dovrebbero continuamente migliorare le proprie prestazioni per attirare le iscrizioni da parte dei genitori. D’altra parte, sarebbe vano ogni supporto alla famiglia se non comprendesse anche il sostegno al suo fondamentale e sussidiario compito educativo.

Se non si parte da un nuovo paradigma, penso che Chiosso abbia drammaticamente ragione: la libertà educativa verrebbe definitivamente affossata, con inestimabili e irreversibili danni per l’intero assetto democratico del nostro Paese.

Affrontare il problema dal punto di vista della famiglia vale per tutti i genitori, sia per quelli che scelgono la scuola pubblica statale, sia per quelli che scelgono la scuola pubblica paritaria: infatti, è urgente che venga comunque rivisto il rapporto tra famiglia e scuola, alla quale ultima è vietato impossessarsi del monopolio educativo.

La necessità di quest’ultima riforma è apparsa palese proprio in questi giorni, in cui la cultura unica laicista vorrebbe vietare alle famiglie il controllo dell’educazione sessuale dei figli fatta impropriamente nelle scuole. Anche in questo caso, occorre che partiti e sindacati si ricordino del contenuto dell’articolo 30 della Costituzione, se non vogliono diventare “totalitari”.

