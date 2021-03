SCUOLA/ Pomeriggi Maturandi: diritti e doveri, come uscire dal vuoto di senso?

Lunedì 8 febbraio Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà, ha tenuto online il secondo incontro dei “Pomeriggi maturandi”, organizzati da Portofranco Milano e rivolti a tutti gli studenti e le studentesse che stanno affrontando l’ultimo anno delle superiori e a giugno sosterranno l’esame di Stato.

Il tema che il prof. Vittadini ha svolto è stato “il nuovo modo di conoscere e lavorare nell’economia del post-Covid”.

Lo scenario macroeconomico che il relatore ha presentato è quello di un’Italia che non ha ancora recuperato il Pil che vi era prima della crisi del 2008. L’Italia ha un’economia molto provata, il 60% delle attività produttive quest’anno è entrata in lockdown. I settori legati a viaggi e tempo libero saranno i più colpiti, mentre i beni di consumo e la sanità beneficeranno dal lockdown, ma la situazione è difficile e non è facile oggi fare previsioni sul futuro.

Vittadini con dati aggiornati e precisi ha descritto la situazione economica attuale, dicendo chiaramente che si tratti di una crisi grave e che la domanda tende a decrescere. Questo fa avvertire che ci troveremo in un modo nuovo, diverso da quello che avevamo prima della pandemia. Vi sono previsioni qualificate che dicono che entro il 2022 133 milioni di persone faranno lavori che oggi non esistono, che il 42% delle competenze cambieranno, che più di un miliardo di lavoratori dovranno riqualificarsi altrimenti rischieranno di perdere il lavoro.

In questo scenario urge uno sviluppo sostenibile, cioè uno sviluppo che, come si legge nel Rapporto Brundtland, “soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità di soddisfacimento dei bisogni di quelle future”.

La crisi accelererà il passaggio all’economia digitale, le aziende che si innoveranno riusciranno non solo a reggere alla situazione ma produrranno ancor più valore.

Il digitale porta a vantaggi sia nell’approvvigionamento, sia nella produttività, sia nel marketing, quindi presenta una prospettiva positiva per lo sviluppo economico; è uno strumento che accelera i processi e li rende più efficaci.

L’economia sta andando verso il dominio mondiale dei servizi: l’esperienza ne è un fattore trainante, l’incontro e le relazioni umane sono una base su cui costruire, la stessa innovazione nasce dall’imparare dalla realtà e dagli altri. Si presenta uno scenario caratterizzato dall’esperienza e dalla cooperazione.

Lo Stato diventa centrale nell’economia, i suoi interventi saranno importanti nel rilancio della sanità, nel welfare e nei sistemi dell’istruzione. Il terzo settore avrà un ruolo fondamentale per affrontare la questione grave delle povertà sia a livello economico sia a livello educativo.

In questo scenario Vittadini vede delle possibilità positive di svolta. Allora la domanda che ci si deve fare è come si può essere all’altezza di questa sfida, quali sono le competenze oggi più importanti per poter essere protagonisti di un reale cambiamento.

Per affrontare questo futuro ci vogliono persone con mente e occhi aperti, persone che abbiano il senso del bello, del bene e del giusto, persone che hanno passione per i lavori che hanno scelto, persone dotate di creatività, di flessibilità, di capacità critica, di resilienza, di grande capacità comunicativa, persone che sanno lavorare in gruppo. Queste sono le competenze fondamentali per affrontare la situazione economica attuale e assieme ad esse la colla dell’umanità, il fattore che fa impastare le conoscenze e le sa utilizzare per trovare la soluzione ai problemi di fronte a cui ci si trova.

Decisiva è a questo punto l’educazione, per cui sono importanti adulti che accompagnano i giovani non dicendo loro come fare, ma facendo “con loro” e promuovendo la loro umanità.

Le numerose domande che sono state poste a Vittadini dai giovani che hanno partecipato all’incontro hanno evidenziato quanto stia loro a cuore identificare le prospettive da percorrere e il ruolo che essi possono svolgere in questo scenario, come possono affrontare le nuove sfide di questo tempo sempre più digitalizzato.

L’incontro ha così aiutato i giovani maturandi a capire quanto sia importante vivere questo periodo di studio e di preparazione all’esame come occasione per prendere coscienza delle proprie capacità e per cominciare a verificarle. La centralità del fattore umano e della creatività non valgono solo per un domani, sono già oggi da verificare dentro la scuola: un esame mette alla prova chi si è, se si è studiato per sé o no, se si è diventati critici e creativi o si è rimasti ad un livello di conoscenza ripetitivo.

Un incontro, quello con il prof. Vittadini, che ha provocato tutti i giovani collegati a vivere questo tempo scolastico come un bene per sé.

