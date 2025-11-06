Il rapporto OCSE-TALIS sull'autopercezione dei docenti attesta un dato tipicamente italiano: la considerazione soggettiva è alta, quella sociale meno

OCSE-TALIS, giunta nel 2024 alla sua quarta edizione, ha coinvolto circa 280mila docenti in 17mila scuole di 55 sistemi educativi. L’Italia ha partecipato con un campione di 200 scuole della secondaria di primo grado, coinvolgendo in ciascuna 20 insegnanti e il dirigente scolastico.

TALIS raccoglie informazioni sulle autopercezioni (attenzione, questo è un punto importante) di insegnanti e dirigenti scolastici circa numerosi aspetti della loro professione, sia di carattere strutturale che psico-sociale. Dopo la presentazione internazionale del 7 ottobre di OCSE, INVALSI, che organizza ed analizza tutte le rilevazioni internazionali OCSE ed IEA, ha presentato i risultati italiani il 15 ottobre presso il MIM.

I punti ritenuti più interessanti, raccolti nell’Executive Summary del Rapporto Internazionale, sono: come stanno gli insegnanti, quali le sfide che incontrano, la gestione delle richieste e dei cambiamenti, il livello di collaborazione fra colleghi, il supporto (che sta diventando sempre più importante) agli inizi di carriera.

Quanto ai dati strutturali, permane ovunque la maggioranza femminile con una significativa tendenza all’invecchiamento rispetto alle prime edizioni, particolarmente in Italia. Si tratta di una professione protetta, con un contratto stabile all’80%, che lavora mediamente 40 ore alla settimana e nella quale aumentano le seconde carriere, soprattutto in Italia.

Ma la differenza fra la percezione di sé come professionisti e quella che è vissuta come la percezione di valore da parte della società è un dato comune a tutti i Paesi europei (70% ed oltre contro il 20%). Mentre l’Executive Summary su questa variabile, come su tutte le altre, mette in rilievo come i casi positivi, in cui cioè gli intervistati dichiarano un’alta se non altissima autoconsapevolezza, ma anche una sensazione di alta stima da parte della società, sono i Paesi che appartengono al Sud del mondo ed alcuni dell’Est Europa, quasi a voler sottolineare la più forte tendenza alla valorizzazione dell‘istruzione da parte dei Paesi fin qui meno avanzati e un ristagno dei Paesi tradizionalmente considerati affluenti.

Di cui un aspetto è la cura che – al contrario dell’Europa e soprattutto dell’Italia – viene riservata alle eccellenze, che vengono viste come possibile fonte di sviluppo sociale ed economico.

In Italia questo iato è particolarmente significativo. Si registra infatti un grande ottimismo sulla capacità di gestire l’aspetto socioemotivo e gli studenti BES, sul livello di autonomia professionale, sul coinvolgimento dell’insieme del gruppo docenti, sulla qualità delle relazioni interne, sulla collaborazione per lo sviluppo degli studenti, sui rapporti con il dirigente, sulla collaborazione con i genitori, sulla capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati. Valori decisamente positivi, superiori mediamente all’80% e alla media OCSE, rispetto alla quale si registrano differenze che vanno dai 10 ai 20 punti percentuali.

Invece solo il 14% – sotto la media OCSE – ritiene di essere correttamente apprezzato dalla società e, quanto alla valorizzazione da parte dei decisori, si scende al 6%. Uno iato dunque particolarmente accentuato.

Forse il fatto di essere poco sottoposti a valutazioni stringenti può generare uno scarso senso della realtà insieme con un senso di libertà e di autorealizzazione: uno dei principali elementi di motivazione alla professione. Ma anche la percezione della scarsa stima da parte della società andrebbe indagata, perché le indagini in proposito segnalano da parte delle famiglie e dei cittadini una situazione molto migliore di quella che si potrebbe ipotizzare dalla lettura dei giornali.

Esiste, è vero, una crescente tendenza, a causa della scolarizzazione di massa e dell’uso dei media, a credersi competenti in tutto da parte dei cittadini. Ma forse conta molto il fatto che i giornali amplifichino le patologie, sia per creare interesse, sia forse per la tendenza dei giornalisti a sentirsi ceto medio borghese intellettuale, superiore a travet piccolo-borghesi quali sarebbero gli insegnanti.

Un secondo tema che si potrebbe mettere in rilievo nel merito dei contenuti di insegnamento è la formazione e la capacità professionale nelle nuove tecnologie, in particolare nel rapporto con l’Intelligenza Artificiale (IA). Sempre sulla base delle autodichiarazioni, in Italia sono presenti dati decisamente più bassi che nella media OCSE: il 5% lavorerebbe in modo ibrido, cioè anche attraverso strumenti tecnologici (non necessariamente a distanza) a fronte della media OCSE del 16% e solo il 25% a fronte del 36% utilizzerebbe l’IA per fini professionali come riassumere argomenti, fare i piani di lezione e lavorare per le situazioni SEN.

C’è chi ha cercato di vedere il lato positivo, poiché ci sarebbero stati (nelle scuole…non italiane certo) eccessi in questo senso, di cui ora verrebbero alla luce limiti e rischi. Non conoscendo evidentemente il nostro Paese, dove il ritardo è difficilmente dovuto a maggiore ponderazione.

Sarebbe opportuno invece riflettere sul fatto che, visto che da anni si parla quasi solo di equità, un’assenza della scuola in questo senso allarga le differenze, perché gli allievi di ESCS (Stato Economico-Sociale) più alto possono trovare altrove le compensazioni che permetteranno loro di restare competitivi a livello anche internazionale, mentre gli altri avranno le loro esperienze di benessere giocando al calcio o passando le ore sugli smartphone.

Da ultimo, anche nel nostro Paese si stanno irrobustendo le attività ed allungando i tempi dei programmi di inserimento e di mentoring dei nuovi assunti. Mentre sulla formazione in servizio ancora una volta viene messa in discussione la sua incisività, dappertutto ma molto nel nostro Paese, soprattutto da parte, come prevedibile, dalle fasce senior. Forse, si è detto, più che incentivi economici ci vorrebbero crediti per la carriera. Quale? Vasto programma…

