Scuola, rissa Governo: oggi vertice?/ M5s vs Pd, Conte media su concorso e riaperture

Non sono bastate le trattative in “chiaroscuro” degli ultimi giorni tra Pd, M5s e LeU, lo scontro sulla scuola è ancora apertissimo e rischia di portare allo sbaraglio il Governo Conte che già non riesce a trovare accordi neanche sugli altri punti dell’agenda di rilancio del sistema Paese dopo il coronavirus. Il tema è doppio, le riaperture e il concorso scuola, due facce della stessa medaglia di sfida tra l’area “sindacalista” del Governo e chi invece prova a muoversi su profili più “liberali”: il Premier Giuseppe Conte dopo aver cercato una lunga mediazione potrebbe già oggi convocare un vertice di Governo per dirimere lo scontro che dovrà in ogni modo risolversi in tempi strettissimi data la scadenza del Decreto Scuola in programma il prossimo 7 giugno (e deve ancora passare da entrambi i rami del Parlamento). A frenare la mediazione e dunque ad imporre l’urgenza di un vertice di Governo – spiegano fonti di P. Chigi all’Ansa – è il clima di nuova tensione che sembra emergere tra Pd e M5S: dalla scuola al nodo Atlantia fino al codice appalti, ma anche la possibile ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma. Conte in tutto questo tenta una mediazione sapendo che in primo luogo è proprio il tema della scuola ad “urgere” un confronto diretto e un Decreto legge immediato per non dover cominciare tutto da capo.

I NODI DELLO SCONTRO SULLA SCUOLA

Sul tavolo della Ministra Miur Lucia Azzolina due “nodi” non indifferenti: in primis il Concorso Scuola con bandi e dettagli già pronto da mesi ma che non trova un accordo sulla data e la modalità di esame: il bando per i circa 30mila nuovi insegnanti – precari da anni – vede Governo nettamente spaccato. La linea del M5S è definita come “ferma” dal board grillino mentre quella del Pd è fotografata dagli emendamenti presentati al decreti: «Per noi bisogna valorizzare immediatamente il patrimonio di conoscenze dei precari ed inserire il primo settembre 40.000 insegnanti, non rinunciando al merito ed alla selezione con una prova vera a fine anno scolastico», spiega Marcucci (senatore Pd) bocciando l’idea di quiz a crocette che invece vuole Azzolina con l’intero M5s.

Attendono tutti la mediazione di Conte, volendo evitare una “sanatoria” per i precari da un lato ma anche dando un inizio certo di anno scolastico (che già vivrà dei problemi del contagio da coronavirus): «Sarebbe meglio destinare tempo all’organizzazione del nuovo anno scolastico in totale sicurezza, si riconosca il giusto merito a questi docenti rimasti troppo a lungo precari» è invece l’idea di Licia Ronzulli (Forza Italia) che si schiera con Italia Viva di fatto più vicina alla linea M5s che non a quella Pd-Leu, in supporto invece ai sindacati. «Condivido la necessità di quanti chiedono di tornare tra i banchi a settembre. È una priorità per il governo. Come già detto più volte siamo al lavoro insieme al Cts per la ripresa delle lezioni in presenza e in sicurezza a settembre», spiega sui social la Ministra dell’Istruzione rispondendo alle critiche giunte da Centrodestra e Italia Viva in merito ai ritardi sia del Decreto Scuola che per il rientro in sicurezza da settembre. Nel probabile vertice di Governo di questa sera – con possibilità di slittamento a domani – sul tavolo oltre alla scuola anche il tema delicato dello scontro Atlantia-M5s sulle Autostrade e il prossimo Decreto “semplificazioni” che dovrebbe arrivare in CdM nei prossimi giorni. Le tensioni sono alte e il Governo Conte in pochi giorni torna nuovamente a “giocarsi tutto” per evitare una clamorosa crisi politica nel pieno della fase 2.



