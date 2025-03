La XII edizione di Romanae Disputationes (RD), concorso nazionale di filosofia per scuole superiori, culminerà i prossimi 10 e 11 marzo al teatro Duse di Bologna. Attraverso le due giornate del convegno finale, più di 800 studenti e docenti provenienti dalle scuole superiori di tutta Italia si interrogheranno sul tema che li ha guidati durante la ricerca di quest’anno: “Cosa sono i valori? Genesi ed esperienza di ciò che vale”.

Durante l’anno i ragazzi e le ragazze hanno analizzato la questione dei valori e, attraverso la loro originalità e creatività, sono stati chiamati a produrre un elaborato in cui argomentare filosoficamente la loro posizione tramite un paper scritto, un video o un monologo. Il convegno finale è il compimento del lavoro svolto a squadre e l’occasione di incontrarsi, di dialogare con esperti e di scoprire i vincitori.

Saranno due giorni ricchi di eventi e dialoghi a cominciare dall’apertura del direttore Marco Ferrari, ideatore del progetto, presidente di ApiS – Amore per il Sapere ETS e preside dei Licei “Malpighi” di Bologna. In seguito, come nello stile di RD, i partecipanti assisteranno a incontri con esperti e rappresentanti del mondo accademico. La relazione principale sarà affidata a Mario De Caro (Università degli Studi di Roma Tre) e seguirà un dialogo serrato e ricco di un anno di lavoro.

In seguito, si assisterà alle finali del torneo di dispute filosofiche “Age Contra”, con la partecipazione di squadra da tutta Italia.

La prima giornata si concluderà con un evento eccezionale: una serata musicale promossa da Incontri Esistenziali in cui Marco Bernardi dialogherà con il cantautore bolognese Luca Carboni a partire dalla domanda provocatoria: “Ci vuole un fisico bestiale?”. La serata si terrà alle 21.00 e l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Martedì mattina si assisterà alla significativa performance dei monologhi filosofici dagli studenti vincitori. Il filosofo Bruno Mastroianni interverrà con una conferenza finale sul tema dell’argomentazione, con particolare attenzione a ciò che sono i valori e a come si la disputa aiuti a riconoscere e/o porre valori condivisi. I due giorni di convegno si concluderanno con le attese premiazioni degli elaborati, frutto del lavoro di un anno. A Bologna, i prossimi 10 e 11 marzo, si assisterà ancora una volta a un momento speciale, in cui una comunità si riconosce perché animata da un domandare comune, riscoprendo – come diceva Socrate – che “una vita senza ricerche non è degna d’esser vissuta” (Platone, Apologia, 37 a-38 c).

