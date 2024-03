SCUOLA/ Sara e Lucia, compito sulla libertà: senza esperienza non si sa cos’è

“La libertà!” aveva esclamato Sara, preoccupata, quel pomeriggio al centro di aiuto allo studio, “la prof mi ha dato questa parola e mi ha detto di scrivere quello che mi viene in mente”.

“Ma non ti ha dato un brano o qualche indicazione?” aveva chiesto Oscar, esprimendo con una smorfia qualche perplessità di fronte ad una parola sulla quale si può scrivere di tutto.

“No, mi ha detto di scrivere quello che ritengo più importante sulla libertà” aveva risposto Sara, sempre più contrariata, perché Oscar sembrava non crederle. “Prova a chiedere a Lucia” aveva quindi aggiunto, sapendo che la compagna stava facendo matematica nella classe accanto.

Oscar aveva accettato la sfida non perché non credesse a Sara, ma perché così si sarebbe potuto lavorare insieme. Era andato nell’aula accanto ed era tornato con Lucia che aveva confermato quello che aveva detto l’amica, aggiungendo che era un lavoro per educazione civica.

“Quindi bisogna parlare della Costituzione?” aveva allora chiesto Oscar.

“Sì e no” aveva risposto Lucia. “La prof ci ha lasciato campo libero, ma da quello che ho capito non è che le interessi che noi commentiamo gli articoli della Costituzione o quelli della Dichiarazione dei diritti dell’uomo. No, io ho capito che vuole una cosa personale.”

“Esatto” aveva confermato Sara, “vuole sapere cosa sia per noi la libertà, vuole capire come la viviamo.”

“Bello!” aveva esclamato Oscar “potete parlare di voi! Finalmente potete dire quello che portate nel cuore.”

“Quindi?” aveva allora reagito Sara, “da che cosa inizio?”

Sara guardava il foglio bianco e si sentiva mancare la terra sotto i piedi. Era era abituata ad avere qualcosa a cui appoggiarsi e da cui partire, mentre adesso c’era solo un parolone veramente troppo ampio. Questo, in compenso, le era chiarissimo. Era bloccata, e Oscar lo aveva capito.

“Facciamo così” le aveva detto, “parti dalla tua esperienza. Quando ti senti libera? Ti senti libera in famiglia? In classe? Con le amiche? Parti da qui.”

Sara era rimasta un attimo in silenzio, allora Lucia le aveva detto “io ho fatto così, ho raccontato della famiglia e della scuola, dove mi sento libera ma non del tutto.”

“Anch’io sento un po’ così, come dici tu.”

“Bene. Scrivi questo, racconta dei fatti in cui hai dovuto lottare per sentirti più libera.”

Sara aveva annuito e si era alzata per trovare un posto silenzioso dove mettersi a scrivere.

Lucia l’aveva fermata. “Io ho fatto così e alla fine ho dovuto ammettere che devo ancora capire cosa sia la libertà. Cosa vuol dire essere libera? Fare quello che voglio? Boh! A essere sincera, non lo so.”

“Bella domanda” aveva detto Oscar “arrivare a chiederselo è già tanto.”

“Sì, me lo chiedo, perché litigo spesso con i miei per stare fuori di più la sera, ma che cosa voglio io? Star fuori di più la sera o qualcsa di più? Ho finito il lavoro così, con la domanda che ho” aveva commentato Lucia. In quel momento Sara l’aveva fermata, perché voleva mettersi in ricerca, da sola. E si era allontanata Lucia e Oscar per andare in un’altra stanza e cominciare a scrivere.

