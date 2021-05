Scuola, scrutini anticipati/ Voti entro fine lezioni, no rinnovo per precari Covid?

A scuola gli scrutini, almeno per quest’anno, si svolgeranno in anticipo. La decisione è stata assunta mediante un’ordinanza sottoscritta dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il quale ha sottolineato che, in ragione della perdurante emergenza pandemica, per l’anno scolastico 2020-2021 i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono autorizzati a prevedere la conclusione degli scrutini finali per le classi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione entro il termine delle lezioni fissato dai calendari delle Regioni e delle Province autonome, fermo restando l’avvio degli stessi non prima del primo giugno.

SCUOLA/ Patto Bianchi-sindacati, (solo) buone intenzioni e vecchi errori

Di fatto, la scuola non si concluderà prima delle date originariamente previste, ma i professori dovranno sveltire le tempistiche delle valutazioni e, di riflesso, anche gli studenti più “a rischio” dovranno accelerare, soprattutto nelle materie nelle quali si trovano in una situazione potenzialmente pericolosa: questa volta i primi giorni di giugno, quelli in cui solitamente ci si gioca il tutto per tutto nelle ultime interrogazioni per così dire “riparatorie”, non basteranno a salvarsi.

"Con vaccino ai bambini scuole sempre aperte"/ Esposito: "Così fermeremo il virus"

SCUOLA, SCRUTINI ANTICIPATI: E I PRECARI?

Parallelamente alla questione scrutini anticipati, nel mondo della scuola ne deflagra un’altra, strettamente collegata alla precedente. A portarla a galla è Rocco Pinneri, dirigente scolastico del Lazio, mediante un’ordinanza ripresa dai colleghi de “Il Fatto Quotidiano”: “Le istituzioni scolastiche statali – si legge nel documento – svolgono, salvo impossibilità, gli scrutini finali tra il primo e l’8 giugno quando un termine successivo richiederebbe di autorizzare la spesa aggiuntiva necessaria a prorogare il contratto di lavoro ad uno o più docenti”. A intervenire ancora più duramente sull’argomento, sempre attraverso la testata giornalistica menzionata poche righe fa, è Stefano D’Errico, esponente dell’Unicobas, il quale sottolinea a chiare lettere il problema della scadenza dei contratti Covid stipulati a molti supplenti fino al termine del dieci giugno: “Per i supplenti Covid ci sono problemi per le proroghe, dovuti solo alla incapacità/volontà di Governo e Ministero, che non hanno saputo/voluto fare i conti e prevedere la spesa necessaria per gestire i contratti”. Come si comporterà, dunque, il Ministero dell’Istruzione?

LEGGI ANCHE:

Calendario scolastico 2021-2022/ Lombardia, Toscana: quando inizia la scuola? Le date

© RIPRODUZIONE RISERVATA