L'applicazione del divieto degli smartphone in classe richiede una rielaborazione consapevole di tutta la strategia educativa della scuola

L’applicazione del divieto imposto dalle recenti normative circa l’uso dei telefonini a scuola sta coinvolgendo gli istituti scolastici in una profonda riflessione: come procedere nella stesura di regolamenti, circolari interne che possano applicare compiutamente le nuove regole dando un senso educativo alle azioni messe in campo dalla comunità scolastica?

L’introduzione del divieto di utilizzo dei cellulari durante le ore di lezione nelle scuole italiane ha dunque aperto il dibattito all’interno del sistema formativo integrato, che si interroga sul rapporto costi/benefici.

Alcuni sostengono i vantaggi dell’imposizione, che favorirebbe l’obiettivo di eliminare le distrazioni a vantaggio di una maggiore concentrazione nello svolgimento delle attività scolastiche.

Dall’altro lato, la misura solleva interrogativi sulla sua applicazione nel concreto, la quale necessita di scelte organizzative efficaci che coinvolgano responsabilmente anche gli adulti (famiglie, personale scolastico).

Inoltre, entrano in gioco anche scelte didattiche in ordine alle opportunità che un uso guidato della tecnologia potrebbe offrire: lo smartphone rappresenta un potente strumento di ricerca immediata ed in un contesto guidato potrebbe essere utilizzato per accedere a utili risorse culturali digitali.

Se analizziamo la questione sotto l’ulteriore aspetto socio-psicologico, si evidenzia poi che l’utilizzo da parte dei ragazzi di telefonini ed altri devices è strettamente legato al bisogno di comunicazione e di relazione che contraddistingue l’essere umano.

Nel profondo siamo tutti desiderosi di una comunicazione che riempia di senso le nostre giornate. Le relazioni sui social possono essere gratificanti alla ricerca dei facili like: sicurezze che però possono precipitare nella dipendenza patologica, se la ricerca si trasforma in ossessione compulsiva ed astrazione dalla realtà.

È chiaro che il divieto di utilizzo del telefonino a scuola di per sé non basta per allontanarsi dalla dipendenza telematica digitale e dall’uso scorretto del web, che si ripresenterà puntualmente fuori dalle aule scolastiche. Occorre dunque che l’applicazione del divieto in questione rientri in un più ampio orizzonte educativo: lo scopo non è soltanto quello di prevenire patologie ma anche e soprattutto di fornire ai ragazzi capacità per dominare le tecnologie e non per esserne dominati.

Soltanto nella relazione in presenza, nello sguardo dell’altro riusciamo ad essere liberi e a strutturare le nostre consapevolezze di vita. A scuola dunque la scelta è obbligata: c’è bisogno di spazi ricchi di relazioni umane che diventino occasioni di crescita morale e culturale.

La pratica delle regole di cittadinanza digitale attiva, che molte scuole stanno realizzando nell’ambito del curricolo di educazione civica anche con l’aiuto del sistema formativo integrato (polizia postale, agenzie formative del terzo settore), favorisce la consapevolezza dei nostri diritti e doveri sul web e dunque la crescita interiore.

Si tratta di argomenti delicati che spesso sfiorano l’ambito penale – diritto all’immagine, diritto al rispetto della corporeità altrui, delle altrui opinioni, attenzione al consenso di coloro che si pongono in relazione con noi – e che suscitano profonde riflessioni sul tema dell’identità, anche per noi adulti: quale immagine diamo di noi sui social e cos’è ciò che invece nel nostro cuore vogliamo essere veramente? L’uso ossessivo della relazione digitale alla fine non ci conduce paradossalmente all’isolamento esistenziale?

La scuola che vieta l’uso del telefonino raggiunge gli obiettivi formativi che si pone nella misura in cui rappresenta uno spazio di libertà in cui la relazione tra adulto e alunno viene bene organizzata, secondo i principi della fiducia, della speranza e della cura dell’altro.

Una relazione formativa, che non corra il rischio di essere disturbata da comportamenti ossessivo-compulsivi rappresentati dalla ricerca continua del cellulare, deve essere necessariamente ricca di cultura, aperta all’altro, attrattiva ed interessante, permettendo ai partecipanti, grandi e piccoli, di riconoscersi in un comune approccio alla realtà, che vede le aule come privilegiato luogo di incontro generazionale.

Gli adulti della comunità educante debbono applicare al meglio le regole all’interno di una rinnovata consapevolezza: mettersi in gioco ed accettare la sfida educativa che i ragazzi ci impongono. Un patto di corresponsabilità chiaro, condiviso e compreso da tutti ha maggiori probabilità di essere rispettato e di trasformare i divieti da imposizioni a scelte consapevoli.

