Il mondo della scuola paritaria spera in un bonus nazionale per sostenere gli istituti. Ma c’è un’alternativa, già applicata per le primarie parificate

Le riflessioni di Roberto Pasolini su “Il Sussidiario.net” di domenica relative al rinnovo del contratto nazionale di lavoro della scuola mi spingono ad alcune considerazioni personali sull’argomento, memore della mia precedente esperienza sindacale nella scuola e successivamente come dirigente scolastico di scuola statale che ha seguito, fino alla pensione con ruoli di responsabilità, un’associazione professionale di dirigenti scolastici di scuole statali dell’autonomia e coordinatori didattici di scuola paritaria.

Mi soffermo solo su un aspetto dei tanti da lui toccati e che meriterebbero approfondimenti, auspicando che su alcuni si sviluppi un dibattito su queste pagine.

Durante la lettura della prima parte dell’articolo devo dire che ero un po’ preoccupato dei rilievi su una materia pattizia tra le parti sociali (in questo caso il CCNL tra organizzazioni sindacali e ARAN, che quindi comporta allocazione di risorse da inserire negli annuali disegni di legge di bilancio), ma verso la conclusione ho ben compreso le sue fondate preoccupazioni: l’effetto di trascinamento e le conseguenze sui futuri contratti di lavoro per il personale delle scuole paritarie, onere che i gestori si dovranno sobbarcare in una situazione sempre più difficile.

D’altro canto i benefici contrattuali di cui si sta parlando rappresentano solo un parziale recupero della perdita del potere d’acquisto degli stipendi del personale statale, nel caso della scuola impegnato su un versante particolarmente complesso, viste le trasformazioni sociali e le difficoltà presenti, a fronte di un’inflazione che, negli ultimi anni, ha rialzato la testa e pare solo ora attenuarsi un po’.

Immagino anche quanto, nel recente passato, si siano rese necessarie notevoli risorse da mettere a disposizione per il personale delle paritarie, in particolare nell’interminabile periodo dal 2009 al 2017, quando fu fermata la contrattazione per i dipendenti dei comparti pubblici, compreso tutto il personale in servizio nella scuola statale (sbloccata poi da una sentenza della Corte Costituzionale), mentre continuava, senza intoppi, la contrattazione tra le parti in tutti i settori privati.

Ora, qualunque passo invocato nella direzione di un riconoscimento di una reale parità scolastica anche in termini economici è sicuramente da sostenere e valorizzare all’interno del quadro normativo vigente.

In questo senso il variegato mondo delle scuole paritarie, certamente con realismo viste le limitate risorse a disposizione, sta puntando sullo strumento del sostegno alle famiglie con il “buono scuola”, sostenuto anche dal ministro Valditara.

Questo strumento può rappresentare senz’altro un riconoscimento della libertà di scelta delle famiglie e indirettamente un sostegno alla sopravvivenza di esperienze educative forti e di grande tradizione, ma credo che la situazione delle famiglie italiane meno abbienti, in assenza di interventi strutturali, stabili e condivisi in una logica bipartisan (i bonus che vengono con fantasia proposti hanno ormai rivelato tutta la loro inadeguatezza e parzialità), sia tale che queste misure, salvo che non siano consistenti, potrebbero non riuscire ad incentivare l’iscrizione dei propri figli alla scuola paritaria.

Inoltre il testo del disegno di legge di bilancio 2026 approdato al Senato non contiene ancora tale previsione e tutto è rimandato alla discussione delle prossime settimane in aula.

La giusta preoccupazione di Pasolini, come di tutti i gestori e coordinatori di scuola paritaria in questa ricerca di soluzioni a sostegno del funzionamento delle scuole paritarie, dovrebbe portare comunque nella direzione di un riconoscimento pieno della parità scolastica e questo prevede, a mio parere, una risposta univoca, sia pure graduale: il finanziamento diretto per le spese sostenute per le remunerazioni del personale alla scuola paritaria cui, da ormai 25 anni, la legge Berlinguer, la n. 62/2000, ha riconosciuto la funzione di servizio pubblico (con una formula da individuare, come le convenzioni -penso alle esperienze della formazione professionale- o altri strumenti adeguati, costituzionalmente inattaccabili), portando così a compimento lo spirito della legge stessa.

Sono noti a questo proposito i vincoli costituzionali, invocati da alcuni appena si apre la discussione sull’argomento, tutti ancora da approfondire in un confronto che non sia solo ideologico o confessionale, tenuto conto anche delle positive soluzioni adottate e praticate da tantissimo tempo in molti Paesi europei e credo non manchino margini di manovra di confronto parlamentare.

Ad esempio c’è un precedente, credo tuttora in atto, quello del finanziamento diretto per le spese del personale docente riconosciuto dallo Stato, in ragione del numero di classi, alle scuole primarie che avevano la qualifica di “scuole parificate” prima del 2000.

Recentemente qualche collega di scuola paritaria mi ricordava come ottenere il “buono scuola” in questa sessione di bilancio sarebbe già un successo, perché le risorse occorrenti per finanziare direttamente le scuole sarebbero decisamente più alte.

Bisogna però ricordare che esiste un apposito capitolo di bilancio che già prevede l’erogazione di contributi alle scuole paritarie, fermi da tempo nella loro entità: forse si tratterebbe di partire da quelli incrementandoli sensibilmente.

Magari un primo segnale di aumento graduale di queste risorse potrebbe rispondere a questa esigenza, tenuto conto che gli interventi per il diritto allo studio per gli alunni che frequentano le scuole paritarie sono affrontati e risolti, sia pure parzialmente, da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.

Certo occorrerebbe individuare fonti di finanziamento aggiuntive per investire di più in generale sulle spese per l’istruzione, la formazione e la ricerca mediante un utilizzo responsabile delle risorse pubbliche, ma qui si dovrebbe aprire un altro capitolo.

Pensando all’attuale maggioranza parlamentare che sostiene il Governo e che culturalmente e politicamente si è rivelata (almeno a parole e nelle dichiarazioni ufficiali) sensibile a questo tema, viene da chiedersi: “se non ora, quando?”.

