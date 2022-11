Scuola, supplenze docenti 2022-23 e graduatorie concorso straordinario bis/ Le nomine

Sono stati pubblicati nelle scorse ore i bollettini relativi ai docenti che sono stati nominati per le supplenze dell’anno scolastico 2022-2023, in base alle preferenze espresse nella domanda che è stata presentata lo scorso 16 agosto su Istanze online. Come ricorda OrizzontiScuola, la procedura informatizzata assegna le varie supplenze in base alla posizione che si ha in graduatoria, e tenendo conto anche dell’ordine delle preferenze espresse. “In caso di preferenze sintetiche (comuni o distretti) – viene specificato – l’ordine di incontro delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico”.

Inoltre si deve tenere conto dei docenti che hanno la precedenza nell’attribuzione della supplenza in quanto hanno la riserva dei posti per legge 68/99 e della scelta della sede con priorità, se in turno di nomina, per i docenti che usufruiscono della legge 104/92a articoli 21, 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7 (e che abbiano compilato correttamente le rispettive sezioni della domanda). Per visionare tutte le nomine inerenti le supplenze per l’anno scolastico 2022-2023, questo è il link dove trovarle aggiornate le nomine.

SCUOLE, SUPPLENZE E CONCORSO STRAORDINARIO: ECCO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

Rimanendo in ambito scuola, sono state aggiornate le graduatorie riguardanti il concorso straordinario bis, leggasi 14.000 posti da assegnare che risultano essere vacanti dal 2021/22. La procedura, sottolinea ancora Orizzonti Scuola, si è complicata di conseguenza alcuni candidati riusciranno ad ottenere in tempo la supplenza finalizzata poi all’inserimento in ruolo, mentre altri dovranno attendere i prossimi mesi, anche se le modalità sono tutte da definire.

Le graduatorie, che sono state pubblicate di recente e che potete visionare qui, contengono il numero di vincitori pari al numero di posti che sono stati banditi per quella classe di concorso nella regione considerata, a meno che il numero delle persone che si sono presentate alla prova non sia stato inferiore a quello richiesto. Non sono previsti inoltre idonei ne scorrimento della graduatoria nel caso in cui si verificasse la rinuncia all’incarico.

