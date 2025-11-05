Il futuro delle scuole cattoliche è nei sussidi statali: a dirlo è un'indagine condotta negli USA che dimostra come i bonus riducano le disiscrizioni

Una recente indagine condotta negli USA dalla Salve Regina University di Rhode Island sembra dimostrare in modo piuttosto chiaro che il futuro delle scuole cattoliche risiede nella possibilità per le famiglie degli iscritti di ottenete dei bonus governativi che riducano – in alcuni casi, nettamente – i costi di iscrizione: laddove presenti, infatti, – e ci torneremo tra un attimo – i bonus hanno comportato un calo delle disiscrizioni; fermo restando che, comunque, le scuole cattoliche restano al centro di una complessa crisi.

Partendo proprio da quest’ultimo aspetto, è interessante notare che negli Stati Uniti nel 1965 c’erano circa 13mila scuole cattoliche di vario tipo alle quali erano iscritti circa 5,2 milioni di bambini (ovvero il 52% dei cattolici americani) con un corpo docenti composto al 70% da figure religiose, tra preti, suore e frati; mentre l’anno scorso le scuole cattoliche ancora aperte risultavano essere 8mila 500 con un totale di appena 1,7 milioni di iscritti e una prevalenza di docenti religiosi di appena il 2,5 per cento.

Dati importanti che aiutano a capire – da un lato – l’effettivo stato delle scuole cattoliche negli USA e – dall’altro lato – la probabile ragione dell’attuale crisi: secondo il ricercatore John Quinn – che ha condotto l’indagine dalla quale siamo partiti -, infatti, se oggi le famiglie faticano a scegliere istituzioni scolastiche religiose è soprattutto a causa degli elevati costi; trainati anche – e forse soprattutto – dalla netta diminuzione di insegnati religiosi e dai costi connessi agli stipendi.

I dati sulle scuole cattoliche: l’evidente impatto dei sussidi statali per ridurre le disiscrizioni

Tornando al punto dal quale siamo partiti, è interessante notare che l’indagine di Quinn si è incentrata su sei differenti diocesi statunitensi ed è stata spalmata nell’arco di 16 anni: in tre diocesi sono presenti effettivi bonus statali per le scuole cattoliche, mentre in altre tre sono del tutto assenti e i numeri sulle iscrizioni tra il 2009 e il 2025 dimostrano perfettamente l’importanza dei sussidi statali per garantire un futuro a queste istituzioni.

A Providence, Fall River e Rockford – infatti – le iscrizioni nell’arco dei 16 anni analizzati sono diminuite (rispettivamente) del 60%, del 36% e del 52% con totali di iscritti oggi pari a 10mila, 5mila e 7mila 400, oltre all’ovvia chiusura di parecchie scuole cattoliche; mentre sull’altro fronte – ovvero dove sono presenti i sussidi statali – se a Indianapolis e Olando le iscrizioni sono diminuite solamente (sempre rispettivamente) del 3 e del 13 per cento, a Venice sono addirittura aumentate del 52% con iscritti pari a 22mila 300, 12mila 750 e 6mila 800.