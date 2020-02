Scuole chiuse a Napoli per maltempo / Miur e Protezione Civile: “A casa il 26 e 27”

Tra l’emergenza Coronavirus in Italia e il maltempo, le scuole di tutta la penisola sono nello scompiglio più totale. Poche ore fa, la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo per venti forti previsti tra il 26 e il 27 gennaio 2020, chiedendo così la chiusura delle scuole nel corso di entrambe le giornate per la città di Napoli. Tutti gli studenti del capoluogo campano rimarranno a casa e le lezioni verranno sospese per garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico. Non si sa se l’allerta verrà prolungata anche nei prossimi giorni, quindi seguiremo tutte le indicazioni per fornirvi gli aggiornamenti in tempo reale.

Scuole chiuse a Napoli: scuole chiuse il 26 e 27 gennaio

L’Amministrazione Comunale della città di Napoli ha previsto la chiusura delle scuole di tutti gli ordini e gradi a causa del maltempo previsto nei prossimi giorni. Tutti gli studenti e gli insegnanti resteranno a casa nelle giornate di mercoledì e giovedì, visto che nel comunicato si legge che l’allerta meteo emanata dalla protezione civile per i forti venti è attiva: “dalle 12 del 26 gennaio fino alle 12 del 27 gennaio”. Da domani, infatti, “venti forti dai quadranti occidentali, soprattutto sulle zone costiere e sulle isole, con tendenza a disporsi da Nord-Ovest dal pomeriggio-sera. Locali forti raffiche. Mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte”, come viene riportato anche sul sito dell’agenzia stampa Adnkronos.

