SCUOLE CHIUSE, ALLERTA ROSSA METEO/ I comuni dove non si andrà in classe per maltempo

Non solo in Liguria ma in buona parte del Nord Italia l’allerta meteo terrà banco in questo martedì 5 ottobre. Ci saranno ripercussioni anche sulle attività scolastiche, molti edifici resteranno chiusi con tutto quel che ne consegue. Come detto la situazione più complicata si fa registrare in Liguria: già nella giornata di lunedì 4 ottobre sono rimaste chiuse le scuole a Genova, Savona e oltre 100 comuni.

Per l’allerta meteo di martedì 5 ottobre altre località però saranno toccate dalle disposizioni di chiusura degli edifici scolastici: istituti chiusi a Capalbio, ma anche a Orbetello, due cittadine della Toscana. Resteranno chiude le strutture anche a Mondovì, in provincia di Cuneo e a Ceva (di ogni ordine e grado). Scuole chiuse anche nella provincia di Verbania Cusio Ossola. Dunque i provvedimenti dovrebbero riguardare la Liguria, il Piemonte e parte della Toscana settentrionale, anche se ovviamente a senza delle reali condizioni meteorologiche in mattinata altri provvedimenti potrebbero essere presi.

SCUOLE CHIUSE, LE CONSEGUENZE DELL’ONDATA DI MALTEMPO

Le autorità locali hanno deciso di essere molto prudenti di fronte all’allerta rossa prevista per martedì. L’ondata di maltempo delle ultime ore infatti ha già provocato allagamenti ed esondazione di torrenti e fiumi e le amministrazioni comunali dovranno fare i conti con ulteriori piogge e i temporali che faranno aumentare il rischio per alcune aree del Paese già pesantemente colpite con elevati rischi idrogeologici e idraulici che impongono la chiusura di luoghi pubblici come parchi, cimiteri e scuole.

In particolare i danni per la Liguria sono stati ingenti. A La Spezia il Sindaco ha emesso l’ordinanza i sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni grado della città per martedì. Scuole chiuse anche a Savona “vista la criticità della viabilità” come spiegato dal Comune. Resteranno invece aperte le scuole a Genova, nel capoluogo ligure il sindaco della città Marco Bucci ha sottolineato che gli istituti scolastici resteranno aperti “a meno che durante la notte non si creino danni o problemi importanti sul territorio” .

