Scuole chiuse coronavirus/ Indicazioni del Miur su invalsi, e-learning, formazione…

Arriva la nota ufficiale del ministero dell’istruzione in merito all’emergenza scuole chiuse per coronavirus. Sul sito del Miur è possibile prendere visione di tutte le misure fino ad oggi attuate, nonché le indicazioni operative per questi giorni di epidemia. La circolare si apre con un ringraziamento a “tutti coloro che stanno andando oltre ogni obbligo e ogni dovere, svolgendo il loro servizio al Paese con dedizione, spirito di iniziativa, competenza”. Tutti “stanno, ognuno, facendo la propria parte dimostrando una spesso misconosciuta, ma preziosa, capacità di reagire all’emergenza”. Sulla nota ufficiale, lunga sette pagine e che potete visionare per intero a questo indirizzo si troveranno indicazioni in merito alle riunioni degli organi collegiali, le attività di formazione del personale scolastico, l’e-learning, le lezioni da casa, e ancora, i viaggi di istruzione, le prove invalsi e le gare degli studenti. Ogni punto verrà chiarito in maniera puntigliosa, lasciando ben poco spazio a dubbi.

SCUOLE CHIUSE CORONAVIRUS: LE INDICAZIONI DEL MIUR

Nel frattempo, si continua ad ipotizzare quando le scuole potrebbero riaprire, e sono davvero pochi quelli convinti che la prossima sarà l’ultima settimana di chiusura. Se il coronavirus avrà un corso simile a quello avvenuto in Cina, il cui picco è stato raggiunto nel giro di un paio di mesi, è ipotizzabile che le misure emergenziali adottate in queste settimane dal governo proseguano almeno per tutto il mese in corso, di conseguenza, la situazione potrebbe tornare lentamente alla normalità solamente a partire dai primi di aprile. Nel contempo, bisognerà capire come verranno recuperate le ore di lezione perse, calcolate in circa 23 milioni da nord a sud dello stivale. L’ipotesi più accreditata è quella di un prolungamento al mese di giugno, con la chiusura degli istituti e gli esami che slitterebbero di conseguenza a luglio. C’è poi la possibilità di snellire la settimana di vacanze pasquali, l’apertura degli istituti al sabato, e i rientri pomeridiani. Allo stato attuale della situazione regna comunque l’incertezza, e si tratta di semplici ipotesi e null’altro.

