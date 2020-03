Scuole chiuse, Coronavirus/ Nuovo decreto: cosa cambia in Lombardia, Emilia e Veneto

Scuole ancora chiuse nelle regioni interessate dall’infezione da Coronavirus, in particolare in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il nuovo decreto firmato dal premier Giuseppe Conte prevede misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 che riguardano ovviamente anche il mondo scolastico, comprese le istituzioni di formazione superiore, come università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Restano a casa gli studenti dei comuni maggiormente colpiti dall’emergenza. Quindi, per quanto riguarda la “zona rossa“, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado resterà in vigore fino al 15 marzo. Ci riferiamo a: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò. Per quel che riguarda più in generale Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Savona, le scuole restano chiuse fino all’8 marzo. In ogni caso resta la possibilità di svolgimento a distanza dell’attività didattica.

SCUOLE CHIUSE CORONAVIRUS, LA SITUAZIONE NELLE ALTRE REGIONI

È stata accolta la richiesta del Friuli Venezia Giulia, che chiude le scuole per una settimana. Non ci sono novità invece nel Lazio, dove gli istituti restano aperti. In Piemonte invece le scuole sono chiuse fino al 4 marzo, anche se il Dpcm varato dal governo prevede la possibilità di riapertura da oggi. Per quanto riguarda il possibile ritorno a scuola da mercoledì, il governatore Alberto Cirio ha dichiarato che la decisione verrà presa domani sera. Riaprono le scuole in Alto Adige, dove la situazione è stabile. Invece in Liguria riapriranno mercoledì, per permettere agli istituti di dotarsi di tutti gli strumenti utili alla prevenzione anti Coronavirus. Il governo ha anche deciso di confermare la sospensione dei viaggi di istruzione in Italia e all’estero per le prossime due settimane. Fino al 15 marzo è in vigore anche l’obbligo di «presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva». C’è comunque la possibilità per i presidi di attivare, dopo aver sentito il collegio dei docenti, modalità di didattica a distanza per la durata della sospensione.

