Scuole chiuse da oggi, mappa Regioni/ Cosa cambia col nuovo Dpcm: soglie e Dad

Con l’ingresso in vigore delle nuove ordinanze prodotte dalla cabina di regia anti-Covid venerdì scorso, oggi molte scuole in tutto il Paese restano chiuse e lo rimarranno per almeno 2 settimane in attesa di capire l’evoluzione del contagio da variante Covid-19 che potrebbe portare nuove chiusure nei prossimi giorni. Metà Italia in zona arancione, quasi 500 zone rosse locali, una sola zona bianca: la mappa “colorata” – che trovare qui con tutte le specifiche regole sul portale del Governo – fornisce un giudizio complessivo di guardia alta per lo sviluppo e il contagio del virus, con le scuole prime “attenzionate” come potenziali fonti di contagio.

Per questo motivo da oggi praticamente uno studente su tre torna in Dad: sono in totale 3 milioni gli studenti che tornano alla didattica a distanza esattamente come un anno fa, 1 milione e 800mila studenti delle superiori, 800mila bambini della scuola dell’infanzia e primaria, mezzo milione di alunni delle medie. Dopo il parere del Cts di sabato, l’indirizzo preso in vista del nuovo Dpcm 6 marzo vede un cambio di rotta rispetto al precedente passato.

COSA CAMBIA CON IL NUOVO DPCM

Tra le novità più importanti che saranno inserite nell’imminente decreto anti-Covid del Governo Draghi (la firma attesa oggi, al più tardi domani) le lezioni a distanza saranno previste in tutte le scuole nelle zone rosse regionali o in quelle locali ma anche in quei paesi o in quelle città dove si registra il superamento di una determinata soglia di incidenza (250 ogni 100mila abitanti), al di là del colore di quella Regione. Resta invece il “vecchio” protocollo in zona gialla e arancione, laddove rimane didattica in presenza al 50-75% a discrezione del dirigente scolastico delle Scuole Superiori, aperte primarie e medie. L’attività didattica per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione resta integralmente in presenza secondo la bozza del Dpcm approvata anche dalle Regioni; viene invece abolito ogni tipo di viaggio, tirocinio, Tfa, PCTO (restano orientamento e alternanza scuola-lavoro).

SCUOLE CHIUSE, LA MAPPA DELLE REGIONI

Resta in generale una discrezione lasciata ai Governatori e sindaci in merito alla chiusura delle scuole non più a carattere generale regionale ma in piccole aree “chirurgiche” come province o addirittura singoli Comuni. Nel Dpcm si confermerà la nuova linea del Governo Draghi volta a scongiurare ogni possibile lockdown nazionale o regionale, sempre che il contagio rimanga sotto controllo: di fatto, con le nuove ordinanze regionali degli ultimi giorni già questo avviene in tutto il Paese, con la mappa delle chiusure locali che vede da oggi 1 marzo 2021 questa struttura complessiva.

Lombardia (zona arancione): Dad al 100% nella provincia di Brescia, nei 7 Comuni di Bergamo (Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso) e a Soncino (Cremona) fino al 2 marzo; scuole chiuse a Bollate (Milano), Viggiù (Varese) e Mede (Pavia) fino al 3 marzo

Piemonte (zona arancione): Dad al 50% per le superiori. Scuole chiuse in sette comuni della Valle Vigezzo

Liguria (zona gialla): fino al 5 marzo scuole chiuse nei Comuni di Sanremo, Ventimiglia, Bordighera e 31 Comuni del Ponente, da giorni ormai in zona rossa

Emilia Romagna (zona arancione): arancio scuro la provincia di Bologna, con Dad al 100% fino al 5 marzo, così come Comuni in provincia di Imola (Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio) e provincia di Ravenna ((Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme)

Toscana (zona arancione): scuole chiuse fino al 6 marzo nelle provincie di Siena, Pistoia e a Cecina; a Arezzo da domani al 13 marzo primarie, secondarie di primo e secondo grado passano in Dad mentre scuole chiuse fino al 7 marzo nei comuni di Castiglion Fiorentino, Lucignano e Marciano della Chiana

Umbria (zona arancione): metà regione in arancio scuro, con scuole chiuse e Dad al 100% nella provincia di Perugia mentre è presenza al 50% nella provincia di Terni

Marche (zona arancione): Dad al 1005 fino al 6 marzo per superiori, ad Ancona e Macerata anche per seconda e terza media

Molise–Basilicata (zona rossa): scuole chiuse ovunque

Abruzzo (zona arancione): scuole chiuse e Dad al 100% in tutta la Regione per ordinanza Marsilio

Lazio: scuole chiuse nei comuni di Carpineto, Colleferro, Torrice, Monterosi, Monte San Giovanni Campano e Roccagorga

Puglia (zona gialla): Dad fino al 14 marzo per permettere vaccinazione personale scolastico

Campania (zona arancione): tutto chiuso fino al 14 marzo

Sicilia (zona gialla): scuole chiuse solo a Enna fino al 13 marzo

Sardegna (zona bianca): tutto aperto tranne a La Maddalena, con Dad da seconda media

Calabria (zona gialla): chiuse le scuole a San Marco Argentano, Spezzano Sila e Castrolibero (Cosenza)



