Scuole chiuse domani, 16 maggio 2024, a Milano e Monza/ Continua il maltempo: esondazione Lambro e Seveso

Continua il maltempo sulla Lombardia: scuole chiuse tra Milano e Monza

Dopo quasi 24 ore di pioggia e maltempo ininterrotti nell’area di Milano e di Monza che si attende proseguiranno anche per tutto domani – giovedì 16 maggio 2024 -, sono numerose le scuole che stanno decidendo di tenere chiuse le porte e i cancelli per garantire la massima sicurezza a studenti, docenti e personale, ma anche per evitare alle famiglie di dover uscire di casa sfidando le intemperie. Già nella giornata di mercoledì, d’altronde, sono state parecchie le scuole chiuse poche ore dopo l’apertura, talvolta anche evacuate grazie a Forze dell’ordine e Vigili del fuoco: è il caso dell’asilo di Bellinzago Lombardo, vicino a Monza, e del suor Rufini di Masate (Milano).

Per ora è ancora presto per avere un quadro completo degli istituti che decideranno di rimanere chiusi anche nella giornata di domani, con aggiornamenti che verranno dati via via nel corso della serata al perdurare (o all’attenuarsi) delle precipitazioni. Comunque sia – come riporta il sito primaMonza – è già stato definito che rimarranno chiuse tutte le scuole del comune di Roncello, mentre a Bellusco chiuderà la materna Munari e a Villasanta l’intero plesso A. Villa anche per la giornata di venerdì; mentre a Monza il sindaco ha disposto la chiusura del Nido Centro, della materna Umberto I, della primaria De Amicis e delle medie Bellani e Confalonieri.

Quali scuole rimarranno chiuse a Milano domani, giovedì 16 maggio 2024

Ma se a Monza si inizia ad avere un’idea abbastanza precisa di quali scuole rimarranno chiuse – lo ricordiamo: per il maltempo e l’esondazione dei fiumi Lambro e Seveso – anche domani, lo stesso non si può dire per la città di Milano, dove le esondazioni hanno interessato solamente alcune zone. Di certo c’è che rimarrà parzialmente chiuso il liceo scientifico Cardano con l’acqua che oggi ha costretto la preside a chiudere il quarto piano della struttura. Ipoteticamente rimarrà chiuso anche l’asilo di Masate che oggi è stato evacuato, mentre sempre attorno a Milano si sono registrati problemi anche nelle scuole Paolini e Bachelet di Abbiategrasso, alla Torno di Castano Primo, al Marcora di Inveruno e alla Rodari di Opera.

Nelle prossime ore – come già dicevamo già qualche riga fa – sarà decisa la lista completa delle scuole che tra Milano e Monza rimarranno chiuse per il maltempo: spetta, infatti, ai singoli istituti oppure al sindaco locale decidere e l’idea è che si attenda di superare la piena, prevista dei meteorologi per le ore 21. Il consiglio è quello di consultare nel corso della serata i siti del proprio comune di residenza e quelli dell’istituto frequentato dai propri figli dove entro la mattina di domani verrà – in caso di chiusura – pubblicata l’apposita ordinanza.











