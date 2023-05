Scuole chiuse domani 16 maggio a Napoli/ Inaccessibili anche i cimiteri per maltempo

Domani, martedì 16 maggio 2023, le scuole resteranno chiuse nella provincia di Napoli a causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile. Il bollettino prevede che ci saranno forti temporali e raffiche di vento per ventiquattro ore a partire dalle 21.00 di questa sera. I primi Comuni a diramare il provvedimento sono stati Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sorrento, Torre Annunziata, Torre Del Greco, Villaricca e Vico Equense.

La Massoneria rivuole Palazzo Giustiniani/ Grande Oriente vs Senato "Chiediamo spazi"

Nella città di Napoli, invece, il sindaco Gaetano Manfredi ha deciso che le scuole resteranno aperte. Il primo cittadino vuole infatti garantire il diritto allo studio degli allievi. La scelta se recarsi in aula oppure restare in casa spetterà alle famiglie, sulla base delle reali condizioni meteorologiche e sugli eventuali rischi che i diretti interessati potrebbero correre nel percorso per raggiungere l’istituto. La chiusura riguarderà soltanto i parchi e le spiagge. È in corso invece una valutazione per ciò che concerne la possibilità di accedere ai cimiteri comunali della provincia.

Paolo Crepet "Giovani lobotomizzati da alcol e droga"/ "Genitori sono i nuovi pusher"

Scuole chiuse domani 16 maggio a Napoli: le altre province coinvolte, da Bologna a Palermo

La provincia di Napoli non è comunque l’unica in Italia in cui le scuole resteranno chiuse domani, martedì 16 maggio 2023, a causa del maltempo. In Emilia Romagna è allerta rossa su quasi tutta la Regione e per questo motivo a titolo precauzionale e per non gravare ulteriormente sulla viabilità si è deciso di fare restare a casa gli alunni di tutte le classi. Lo stesso è accaduto nella provincia di Palermo per il secondo giorno consecutivo.

In Toscana invece l’allerta meteo della Protezione Civile è di livello giallo, per cui non si è reso necessario adottare provvedimenti di questo genere. A causa dei forti temporali e delle raffiche di vento previste sul territorio italiano, comunque, le autorità competenti restano in allarme.

Estrazione Million Day/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi 15 maggio 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA