Scuole chiuse domani 17 maggio in Emilia-Romagna/ Allerta meteo: Rimini, Bologna…

In Emilia-Romagna, domani mercoledì 17 maggio, rimarranno chiuse le scuole per l’imperversare delle pessime condizioni meteorologiche. Nelle ultime ore, infatti, il maltempo in Emilia ha portato a diramare a livello regionale un’allerta rossa che dovrebbe durare fino a mezzanotte, nella speranza che le piogge e i forti venti si plachino nel frattempo. L’allerta muove soprattutto nella direzione di tenere d’occhio i rischi idrici e idrogeologici della montagna, della collina e della pianura romagnola, ma anche della costa e della collina. A tal proposito, per garantire la massima sicurezza, alcune amministrazioni comunali hanno confermato che le scuole rimarranno chiuse anche per tutta la giornata di domani, 17 maggio, in diverse zone dell’Emilia-Romagna.

Scuole chiuse in Emilia-Romagna: allerta massima a Bologna e Rimini

Nella giornata di domani, insomma, alcune scuole di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna rimarranno chiuse per via dell’allerta meteo. In particolare, il provvedimento riguarda i comuni di Rimini e Bologna, in cui i sindaci sono già all’opera per redigere le apposite ordinanze, che se per il bolognese arriverà nelle prossime ore, nel riminese è già stato diffuso agli organi di stampa.

A Rimini, infatti, rimarranno chiuse, sì, le scuole, ma anche i centri formativi professionali, i centri educativi, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali. È stata prevista anche l’interruzione delle attività sportive nelle palestre scolastiche sul territorio comunale (che rimarranno chiuse), la chiusura di strutture e impianti sportivi. Sarà, infine, sospeso anche il mercato ambulante.

Le altre scuole chiuse: San Marino, Senigallia, Pesaro, Fano e Urbino

Le scuole domani non saranno chiuse solamente a Rimini e Bologna, le zone più colpite dal maltempo di queste ore, ma anche in altri comuni dell’Emilia-Romagna. A San Marino, per esempio, sospenderanno le attività la scuole elementari, quelle dell’infanzia e gli asili nido, mentre a Senigallia (in provincia di Ancona) saranno sospese tutte le attività didattiche, non solo propriamente scolastiche. Chiuse anche le scuole di ogni ordine e grado a Pesaro e Fano, mentre anche l’Università di Urbino ha deciso di sospendere le attività didattiche in presenza nella giornata di domani, 17 maggio.

