Sul calare della sera di questa domenica, resta da capire – soprattutto tra Emilia Romagna – se ci saranno delle scuole chiuse domani in tutti quei comuni che sono stati coinvolti nelle violente piogge e degli allagamenti delle ultime giornate.

Studenti e famiglie devono organizzare gli spostamenti in vista di un lunedì 17 marzo 2025 nel quale – secondo la Protezione civile – non sono previsti grossi profili di rischio per la nostra penisola.

Prima di arrivare alle scuole chiuse domani, infatti, è bene ricordare che secondo il bollettino delle criticità meteo per lunedì è prevista solamente un’allerta gialla tra le pianure modenesi e bolognesi e nelle zone venete del Basso Brenta-Bacchiglione e della Fratta Gorzone.

Prima di dedicarci alla mappa delle scuole chiuse domani, è importante – come sempre facciamo – ricordare che nuovi aggiornamenti potrebbero arrivare anche nel corso della nottata e della primissima mattinata di domani.

Proprio per questa ragione vi suggeriamo sempre e comunque di affidarvi alle comunicazioni ufficiali diramate dai comuni nei quali vivete e dagli istituti frequentati dai vostri figli per evitare di fare un tragitto a vuoto e rendervi conto troppo tardi che le lezioni sono sospese.

Scuole chiuse domani, 17 marzo 2025: la mappa tra Emilia Romagna e Toscana

Sempre fermo restando che potrebbe – appunto – essere un elenco non completamente esaustivo, nel momento in cui scriviamo sono veramente poche le scuole chiuse domani.

In Toscana, infatti, la totalità degli istituti sui comuni di Firenze, Borgo San Lorenzo – con il solo Chino Chini che potrebbe avere qualche lieve variazione oraria a causa dell’interruzione di alcune strade -, Calenzano, Fucecchio, Prato, Poggio a Caiano, San Miniato e Pisa saranno regolarmente aperti.

Mentre i soli istituti Pontormo e Ferraris (nella sua sede si via Sanzio) ad Empoli resteranno chiusi a causa della presenza di acqua all’interno degli edifici, così come nelle altre scuole empolesi non è previsto alcun servizio mensa.

Non emergono – invece – notizie su eventuali scuole chiuse domani in tutta l’area dell’Emilia Romagna: già nella giornata di sabato la maggior parte degli istituti aveva deciso di riaprire i battenti per studenti e docenti.

E mentre la sola città di Bologna aveva deciso di prorogare la chiusura dei parchi pubblici anche per l’intera giornata di oggi, in mattinata è stata revocata (ma a partire dalla mezzanotte di domani) anche quest’ultima ordinanza.