Scuole chiuse domani, 24 maggio 2024/ Maltempo, terremoto e Giro d’Italia: tutti i comuni interessati

Continua il complicato periodo che il nostro Bel Paese sta attraversando ormai da una settimana abbondante, tra il maltempo al Nord, le violente scosse di terremoto ai Campi Flegrei e il passaggio del Giro d’Italia che è sempre più vicino al suo ultimo traguardo; e non mancano neppure per domani (venerdì 24 maggio 2024) i provvedimenti per tenere chiuse le scuole dei Comuni maggiormente colpiti dalle avversità. Per ora sembra che la maggior parte degli istituti riprenderà – con buona pace degli studenti che speravano nel weekend lungo – regolarmente le lezioni, ad eslcusione di alcuni comuni di Pozzuoli che terranno la scuole chiuse per concludere gli accertamenti sulla stabilità delle strutture.

Prima di arrivare ai Campi Flegrei, però, partiamo dal fatto positivo che nelle regioni del Centro Nord martoriate dal maltempo non si prevedono (almeno nel momento in cui scriviamo) chiusure, nonostante la Protezione Civile già nel primo pomeriggio ha esteso l’allerta meteo arancione nel ferrarese e quella gialla tra Veneto e Lombardia. L’ipotesi è che alcune tra le scuole nell’area denominata ‘costa ferrarese’ potrebbero rimanere chiuse anche domani, come già disposto per la giornata di giovedì per l’istituto Le Margherite di Malborgetto; per ora – e lo ripetiamo solo a scanso di equivoci – comunque non c’è nulla di ufficiale.

Scuole chiuse a Pozzuli per il terremoto ai Campi Flegrei: coinvolti 6 differenti istituti

Ve l’abbiamo già consigliato anche negli ultimi giorni, ma se foste nuovi su queste pagine ripetiamo ancora una volta che l’arma migliore a vostra disposizione per sapere quali scuole rimarranno chiuse sono i siti dei comuni e degli istituti, sui quali le circolari potrebbero essere pubblicate anche in tarda nottata a fronte di un quadro meteorologico in peggioramento. Similmente, non sembra che il Giro d’Italia costringerà alcun comune a tenere chiuse le scuole, nuovamente a differenza di oggi che nel padovano (precisamente nel comune di Noventa Padovana) è stato disposta l’uscita anticipata per gli studenti per evitare i blocchi stradali per il passaggio dei ciclisti.

Infine, una parentesi è doveroso dedicarla anche all’area di Pozzuoli che già da giovedì ha preferito tenere chiusi gli istituti di ogni ordine e grado per verificare eventuali cedimenti o rischi dovuti ai violenti terremoti (l’ultimo di magnitudo 3.6 nella giornata di mercoledì 22): domani riapriranno la maggior parte delle scuole e anche il Polo Culturale di Palazzo Toledo, ma rimarranno ancora chiuse la G. Diano e il suo palazzetto Errico, la Virgilio, la Pareto, la Tassinarti, il Comprensivo 5 Artico e il Plesso Montenuovo. Regolare riapertura, invece, a Procida dopo l’evacuazione e la dichiarata inagibilità del 22 maggio.











