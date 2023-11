Scuole chiuse domani 3 novembre per allerta meteo/ Chiusure in Veneto, Liguria, Toscana e Campania

Scuole chiuse in più Regioni a causa della tempesta atlantica Ciaran e del profondo ciclone nei pressi delle Isole Britanniche che si abbatterà sull’Italia nelle prossime ore e più precisamente sulle regioni del Nord e su quelle del Centro tirrenico. A Napoli rimarranno chiusi gli istituti di ogni ordine e grado, anche privati, e i cimiteri. A prevederlo è un’ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi: una decisione presa a causa dell’allerta meteo di colore arancione diramata dalla Protezione civile dalle 21 e per 24 ore. “Le generali condizioni del tempo previste appaiono molto severe sotto il profilo dello spirare dei venti tenuto conto del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti” si legge. Da qui i “provvedimenti contingibili ed urgenti atti a scongiurare il pericolo a tutela dell’integrità fisica della popolazione cittadina“.

La Protezione civile ha disposto per domani la chiusura degli istituti scolastici in 42 dei 95 comuni della provincia di Treviso. Coinvolti paesi della fascia settentrionale della Marca trevigiana, fra cui i centri maggiori di Vittorio Veneto, Conegliano e Montebelluna: Non sono previste chiusure per Treviso in sé. Luca Zaia aveva già annunciato che si sarebbe andati verso la chiusura delle scuole in Veneto a causa dei rischi del maltempo.

Scuole chiuse anche a Napoli il 3 novembre

L’indicazione della chiusura degli istituti scolastici in Veneto è stata inoltrata dall’unità di crisi regionale convocata da Zaia alle Prefetture di Treviso e Belluno. “Con gli esperti dell’unità di crisi, coordinati dall’assessore Gianpaolo Bottacin stiamo monitorando la situazione costantemente. L’indicazione precauzionale per le scuole potrebbe essere data anche per le province di Vicenza e Verona” spiega Zaia. Sospesa anche la circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza sulle tratte Portogruaro-Casarsa e Portogruaro-Trieste, come deciso con Trenitalia. Tante le chiusure anche in provincia di Vicenza.

Anche a Verona, il sindaco Damiano Tommasi ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole per tutta la giornata di venerdì 3 novembre. Rimarranno chiusi gli istituti di ogni ordine e grado, dai nidi all’Università, in tutto il territorio di competenza. Scuole chiuse anche in Friuli-Venezia Giulia, in alcuni comuni di Liguria (Ameglia, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Framura, Lerici, Monterosso, Porto Venere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure) e Toscana (Ameglia, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Framura, Lerici, Monterosso, Porto Venere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure), come riporta Meteo.it. In Campania invece chiuse le scuole a Napoli, Benevento e Caserta.











