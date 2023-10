Scuole chiuse domani 30 ottobre per maltempo/ Allerta meteo: elenco e mappa chiusure per regione

Scuole chiuse domani, lunedì 30 ottobre 2023, a causa del maltempo in diverse regioni d’Italia. In arrivo un intenso flusso meridionale, caratterizzato da correnti umide e instabili. Si intensificherà nella notte con piogge anche temporalesche di forte intensità su Liguria di Levante, alta Toscana ed Emilia-Romagna occidentale, in estensione su domani su Nord-Est e Lombardia. In virtù di ciò, la Protezione civile ha stabilito allerta meteo rossa per la giornata di domani sui settori meridionali dell’Emilia-Romagna, allerta arancione in Veneto, Friuli Venezia Giulia e gran parte di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Allerta gialla invece sulla Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, sull’area sud orientale del Piemonte, sui restanti territori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, ma anche sul settore occidentale dell’Umbria. Alla luce del forte maltempo e dell’allerta meteo, i sindaci di diversi Comuni hanno firmato ordinanze per le scuole chiuse domani. L’elenco è in continuo aggiornamento.

ALLERTA ROSSA: SCUOLE CHIUSE IN EMILIA-ROMAGNA

Partiamo dall’Emilia-Romagna, visto che è stata decretata allerta meteo rossa. Le zone più monitorate sono quelle dell’alta Val Taro, Val Parma e Val Baganza, dove alcuni comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole. Stando a quanto riportato da Fanpage, l’elenco comprende per ora i Comuni di Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Corniglio, Fornovo di Taro, Monchio delle Corti, Palanzano, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Varano de’ Melegari, Varsi.

SCUOLE CHIUSE PER MALTEMPO IN TOSCANA E LIGURIA

In virtù dell’allerta meteo arancione in Toscana, nella maggior parte dei Comuni della provincia di Massa Carrara le scuole saranno chiuse, riporta Fanpage. A Carrara, ad esempio, lo dispone un’ordinanza che riguarda le scuole di ogni ordine e grado, inclusi i nidi. Scuole chiuse anche ad Aulla e nella Ludigiana, a Fivizzano, Fosdinovo e Pontremoli. Istituti chiusi pure a Villafranca, in Lunigiana, così come a Licciana Nardi e Bagnone. Ordinanza firmata dal sindaco anche di Camaiore. Dopo aver sentito il parere dell’ufficio della Protezione civile provinciale, sei comuni della Versilia hanno preso la medesima decisione. Si tratta di Viareggio, Massarosa, Forte dei Marmi, Stazzema e Seravezza. Scuole chiuse domani anche a Cecina e Follonica.

Dalla Toscana alla Liguria. Scuole chiuse soprattutto nelle province di Genova, Savona e La Spezia. Qui interviene Pierluigi Peracchini, presidente della Provincia della Spezia, alla luce dell’allerta meteo arancione. «Ritenuto necessario ridurre il rischio anche in itinere per gli studenti delle istituzioni scolastiche, ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza per le istituzioni scolastiche secondarie superiori della Provincia della Spezia nella giornata del 30/10/23 a partire dalle ore 00.00 del 30/10/2023», si legge nella nota diffusa. Scuole chiuse anche a Chiavari.

Per quanto riguarda la provincia di Genova, lo sono ad Arenzano, Busalla, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogoleto, Isola del Cantone, Pieve Ligure, Ronco Scrivia, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia, Mignanego, Sori, Torriglia, Crocefieschi, Ceranesi, Bargagli, Davagna, Rovegno. Per quanto concerne la provincia di Savona, i Comuni che finora hanno disposto la chiusura delle scuole sono quelli di Savona, Albisola Superiore e Albissola Marina, Bergeggi, Celle Ligure, Vado Ligure, Varazze.

