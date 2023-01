SCUOLE CHIUSE DOMANI A NAPOLI/ Allerta meteo arancione: “limitare gli spostamenti…”

Per l’intera giornata di domani, 17 gennaio 2023, è stata diramata su tutta la regione Campania allerta meteo arancione, in conseguenza della quale il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha emesso ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, del capoluogo. Oltre anche alla chiusura di cimiteri e parchi.

Il rischio sarebbe quello di precipitazioni diffuse, a carattere anche temporalesco, con raffiche forti di vento. Proprio per questo a tutta la popolazione del luogo è stato raccomandato anche di limitare, per quanto possibile, gli spostamenti, cercando di effettuare solo quelli strettamente necessari. Inoltre, le ulteriori disposizioni in materia comportamentale saranno pubblicate sul sito istituzionale del comune di Napoli nelle prossime ore. I cittadini sono invitati a tenersi dunque costantemente informati.

Allerta meteo anche nel Lazio (e non solo)

Diramata allerta gialla anche nel Lazio. Anche qui infatti è in previsione il rischio di forti temporali, con rovesci e rischio grandine. Il maltempo si sposterà anche nella regione umbra, sfiorando anche le zone dell’Abruzzo e della toscana, sebbene non con la stessa intensità. Verso la serata in ogni caso il maltempo si attenuerà pressoché ovunque nei territori interessati. In queste zone non è stata comunque emessa alcuna ordinanza sulla chiusura delle scuole o di altri settori. Allerta arancione infine anche in Calabria, in buona parte del Molise, Puglia e Basilicata.

