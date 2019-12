Scuole chiuse domani a Napoli, allerta meteo/ Maltempo: ko Lamezia Terme e Rovigo

Scuole chiuse domani per il maltempo a Napoli. Lo ha deciso il sindaco Luigi de Magistris con un’ordinanza per venerdì 13 dicembre 2019. La decisione riguarda anche i parchi cittadini, che quindi resteranno chiusi, ed è legata all’allerta meteo con criticità idrogeologica da temporali. L’ha emanata la Protezione civile della Regione Campania ed è di colore giallo. L’allerta maltempo ha validità dalle ore 12 di domani fino alle ore 9 di sabato 14 dicembre. Il Comitato operativo strategico dopo l’emanazione dell’allerta si è riunito a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, per esaminare la situazione e procedere con la serrata dei plessi scolastici. Infatti stata decisa la chiusura dei parchi e delle scuole per la giornata di domani. Inoltre, il Comitato operativo strategico ha invitato i cittadini «alla massima prudenza, limitando gli spostamenti a quelli strettamente necessari».

SCUOLE CHIUSE DOMANI: DA NAPOLI A LAMEZIA TERME E ROVIGO

La decisione relativa alla chiusura delle scuole è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi per l’allerta meteo di colore giallo. Sono previsti infatti venti forti, temporali con raffiche all’interno e rischio di grandine. Sono fenomeni che, secondo quanto riportato dalla Protezione civile regionale in un comunicato, potrebbero sopraggiungere anche in maniera molto intensa in alcuni punti della città. E poi il mare sarà agitato, in particolare lungo le coste. Scuole chiuse domani anche in Calabria. Sono diverse le amministrazioni locali che stanno decidendo se chiudere le scuole. Ad esempio, resteranno chiuse le scuole a Lamezia Terme. Stessa decisione è stata presa a Rovigo, così hanno fatto i comuni di Rosolina, Papozze, Canaro, Cavarzere, Melara, Gavello, Pettorazza, Villadose, Ceregnano e San Martino di Venezze. Allerta maltempo anche in Toscana: domani scuole chiuse per forte vento invece all’Isola d’Elba.

