Maltempo in Campania, scuole chiuse domani a Napoli per allerta meteo arancione. Ma non è l'unica città: ecco la lista degli altri comuni

ALLERTA METEO ARANCIONE, SCUOLE CHIUSE IN CAMPANIA: LA SITUAZIONE

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, è arrivato l’annuncio del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: scuole chiuse domani a causa dell’allerta arancione in Campania. Lo ha confermato ai microfoni di La7, dal comitato di Roberto Fico, neo eletto governatore della Regione Campania.

Visto che gran parte degli istituti erano chiusi proprio a causa delle Elezioni regionali 2025, si è deciso di tenere le porte ancora chiuse per gli studenti e di chiudere quelle degli istituti non interessati dalla tornata elettorale.

Una scelta di natura prudenziale, alla luce del maltempo che si sta abbattendo sulla Campania in queste ore. Il quadro è sensibilmente peggiorato, al punto tale che la Protezione civile campana ha deciso non solo di prorogare l’allerta meteo, ma anche di innalzare il livello ad arancione per gran parte del territorio, ma soprattutto sulla zona costiera.

ALLERTA METEO IN CAMPANIA: LE PREVISIONI

Quindi, dalla mezzanotte di oggi scatta l’allerta arancione fino a quella di domani per le zone dalla 1 alla 6, mentre nelle altre è stata prorogata l’allerta meteo gialla per un altro giorno.

Il timore è che il maltempo possa essere così intenso da rappresentare un rischio dal punto di vista non solo idraulico, ma anche idrogeologico, visto che le previsioni parlano di temporali e rovesci su vasta scala, quindi su gran parte della regione.

A ciò si aggiungono venti forti, anche a raffiche, nella parte sud-occidentale della Campania, con effetti anche sulle coste, perché potrebbero verificarsi mareggiate.

GLI ALTRI COMUNI CON SCUOLE CHIUSE

Ma le scuole sono chiuse domani a Napoli e non solo, perché la stessa decisione è stata assunta anche dai sindaci di altri comuni della provincia partenopea, nello specifico Piano di Sorrento e Meta di Sorrento, Casamicciola Terme, Torre del Greco e Scala. Ordinanze di chiusura delle scuole sono scattate anche a Mondragone, Afragola, Castellammare e Procida.