Scuole chiuse domani, allerta meteo/ Maltempo 25 novembre, elenco: Savona e Crotone

Il maltempo non abbandona l’Italia e dopo l’ultima allerta meteo rilanciata dalla Protezione Civile per la giornata di domani, sono scattati diverse ordinanze dei Comuni per le scuole chiuse imposte in alcune provincie per le lezioni del 25 novembre 2019. Allerta rossa in Emilia Romagna, arancione in Abruzzo, Calabria, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, Lombardia; da ultimo, meteo domani con allerta gialla in Basilicata, Marche, Molise, Sicilia, Campania, Sarrgna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. In sostanza, l’intero Paese ancora bloccato e dominato ad inizio settimana dall’ondata di maltempo che tantissimi danni ha provocato nella sola giornata di ieri: la situazione in Liguria verso la Val Bormida (Savona) con il crollo del viadotto sull’A6, i disagi in Calabria, l’esondazione in alcuni punti del Po anche ai Murazzi di Torino e poi tanti altri guai lungo le strade e i campi agricoli di mezzo paese. L’emergenza cresce e alcuni sindaci hanno deciso di tenere le scuole chiuse anche per la giornata di domani onde evitate disagi peggiori: in particolare, le zone più colpite restano la provincia di Savona e Genova in Liguria, l’area attorno al Po nella bassa Torinese e larga parte di Calabria e Campania. A Napoli il sindaco de Magistris entro la sera di oggi dovrà chiarire se tenere chiuse o meno le scuole nella giornata di domani: al momento non è nella lista ufficiale, ma potrebbero esserci aggiornamenti nelle prossime ore stante l’allerta meteo gialla-arancione su buona parte della provincia partenopea.

SCUOLE CHIUSE DOMANI 25 NOVEMBRE: L’ELENCO AGGIORNATO

Raccogliendo le diverse indicazioni diramate dai sindaci di mezzo Paese, in merito all’allerta meteo lanciata su domani dalla Protezione Civile e dalle singole autorità regionali di controllo capillare sui possibili danni del maltempo, ecco l’elenco ufficiale delle scuole chiuse che nella giornata del 25 novembre renderanno ancora una volta complessa la gestione per le famiglie di alcune città d’Italia. Crotone e Catanzaro con scuole chiuse, ma in Calabria lezioni ko anche a Cropani, Soverato, Isola Capo Rizzuto, Petilia Policastro. Passando alla Liguria, sono tutte chiuse per disposizioni di Regione e Comuni gli istituti della provincia di Savona e in generale di tutta l’area della Val Bormida; passando in Piemonte, il maltempo rende complessa la situazione nelle città di Alba, Cortemilia, Savigliano, Saluzzo, Revello, Barge, Bagnolo, Cardé, Moretta, tutte in provincia di Cuneo. Chiuse le scuole anche a Pinerolo (Torino) mentre l’allerta meteo si conferma “allargata” anche alla provincia di Alessandria, con istituti chiusi anche ad Acqui Terme. Da ultimo, Osasio, Candiolo e Piobesi hanno deciso di chiudere le scuole almeno per la giornata di domani 25 novembre.

