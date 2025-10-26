Dopo il terremoto di ieri sera, scuole chiuse domani, 27 ottobre 2025, nell'area di Avellino e Benevento: l'elenco completo dei comuni coinvolti

Saranno parecchie le scuole chiuse domani – lunedì 27 ottobre 2025 – in Campania a causa del violento sciame sismico che si è registrato nella nottata tra sabato e domenica nell’area di Irpinia, con un picco sismico di addirittura 4.0 sulla scala Richter che ha rapidamente risvegliato l’intera popolazione e causato un leggero panico: tante, infatti, le persone che hanno trascorso la nottata fuori casa per paura di possibili e improvvisi crolli; mentre si allunga sempre di più l’elenco dei comuni nei quali domani ci saranno le scuole chiuse.

Dato che l’epicentro del violento sisma si è registrato proprio nell’area di Avellino – appunto, il territorio dell’Irpinia -, la prima a decidere di tenere le scuole chiuse domani è stata la sindaca locale Laura Nargi: il provvedimento è fine soprattutto a condurre le dovute verifiche sulla stabilità degli edifici prima di riaprirli al pubblico e proprio per questa ragione resteranno chiusi anche numerosi altri edifici pubblici e diversi luoghi – come cimiteri e parchi pubblici – di aggregazione popolare.

Scuole chiuse domani ad Avellino e Benevento: l’elenco completo delle città interessate

Oltre alla città di Avellino in sé, ci saranno le scuole chiuse domani anche nei comuni di Montefredane – dove il sindaco Ciro Aquilino ha anche messo a disposizione gli spazi del Centro comunale di Arcella per le persone che preferiscono non rientrare nelle loro abitazioni nelle prossime ore -, Atripalda, Aiello del Sabato, Grottolella, Cesinali, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Chiusano San Domenico, Forino, Pietradefusi, Torre Le Nocelle, Taurano, Montefusco, Montefredane, Montefalcione, Monteforte Irpino, Solofra, Taurano, Pietradefusi e Montoro; ma possiamo immaginare che nelle prossime ore si uniranno progressivamente tutti i comuni della provincia.

D’altra parte, visto che il terremoto è stato distintamente avvertito anche in altre aree della Campania, oltre ad Avelino ci saranno tutte le scuole chiuse anche a Benevento: qui il sindaco Clemente Mastella ha confermato quanto già affermato dalla collega Nargi sulla necessità di verificare lo stato degli edifici pubblici, invitando la popolazione a segnalare eventuali danni alle loro abitazioni; mentre all’elenco delle scuole chiuse, in provincia si è unito anche il comune di Montesarchio.