Scuole chiuse domani, maltempo 15 novembre/ Elenco: Venezia, Belluno e Grosseto

L’allerta meteo scattata ancora questo pomeriggio dal centro della Protezione Civile per la giornata di domani 15 novembre inevitabilmente porta all’attenzione il problema delle scuole chiuse: dopo diversi giorni di chiusura al centro-Sud tra Napoli, la Puglia e Matera, la nuova ondata di maltempo prenderà maggiormente il Centro-Nord. Ancora Venezia e il Veneto, poi Toscana, Lazio e Liguria: queste le aree dove il maltempo colpirà maggiormente nelle prossime ore, dal tarda notte di stasera fino alla prima serata di venerdì 15 novembre. L’allerta meteo rossa in Veneto produce ancora una volta la chiusura delle scuole su Venezia e in tutta la Laguna, Chioggia compresa, per il rischio di acqua alta (dopo il record di due notti fa, ndr). «Anche domani sarà sospesa l’attività didattica di tutte le scuole di #Venezia e isole. Ringrazio i tanti ragazzi che stanno usando il loro tempo libero per collaborare con @GruppoVeritas per le pulizie, dimostrando tanto senso civico e amore per la città. Bravi!», scrive il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro questo pomeriggio rilanciando la chiusura di ogni istituto della Laguna. In Toscana è l’area di Grosseto invece ad essere maggiormente colpita, e con essa tutti i Comuni attorni all’Argentario.

L’ELENCO DELLE SCUOLE CHIUSE PER MALTEMPO IL 15 NOVEMBRE

Ecco dunque l’elenco aggiornato di tutte le principali località che hanno disposto scuole chiuse domani 15 novembre 2019 per l’imperversare, ancora una volta, del maltempo in arrivo dal Nord Europa. Per il Veneto scuole serrata oltre a Venezia e Chioggia, anche a Belluno, Rocca Pietore, Feltre, Cesiomaggiore, Limana, Borgo Valbelluna, Ponte nelle Alpi, Chies d’Alpago, San Gregorio nelle Alpi. In Friuli Venezia Giulia le scuole chiuse saranno invece solo a Fossalon e Grado mentre rimanendo al Nord, in Liguria i Comuni che hanno tratto l’ordinamento d’emergenza dopo l’allerta meteo arancione sono Savona, Bergeggi e Vado Ligure. Sono invece molti i comuni della Toscana ad aver imposto la chiusura di ogni scuola e istituto dopo l’allerta arancione della Protezione Civile: Grosseto e provincia, ma anche Magliano, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Capalbio, Isola del Giglio, Scarlino e Follonica. Il sindaco di Grosseto poco fa sui canali social ha ricordato «le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse nella giornata di domani, venerdì 15 novembre 2019. Chiusi anche i cimiteri ed i parchi pubblici». Da ultimo, chiuse anche nei Comuni toscani di Piombino, Campiglia Marittima e San Vincenzo; nel Lazio infine scuole chiuse a Terracina.

