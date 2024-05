Scuole chiuse domani, mercoledì 22 maggio 2024/ Maltempo tra Veneto ed Emilia: l’elenco completo

Riaprono le scuole di Vigola e Valsamoggia: chiuso il comprensivo di Monteveglio

Mentre ci avviciniamo alla conclusione di una giornata che ha costretto diverse scuole del nostro territorio a rimanere chiuse a causa del violento maltempo che sta coinvolgendo – a vario titolo – buona parte delle regioni del Centro Nord, gli istituti e i sindaci dei vari comuni coinvolti dal nubifragio stanno aggiornando la mappa delle chiusure: se da un lato alcuni contano di riaprire portoni e cancellate, altri preferiranno la via più sicura della chiusura preventiva per evitare la peggiore delle ipotesi. Prima di addentrarci nell’elenco delle scuole chiuse o aperte domani nelle aree colpite dal maltempo, vi ricordiamo ancora una volta che lo strumento migliore a vostra disposizione è il sito del vostro comune o dell’istituto che frequentate – o frequentano i vostri figli -, sui quali anche in tarda nottata potrebbero comparire avvisi e circolari.

Nel momento in cui vi scriviamo, comunque, è già disponibile un elenco abbastanza provvisorio che parte dalla buona notizia (sicuramente non per gli studenti che speravano in un’altra giornata di pausa) che domani le scuole di Vignola e Valsamoggia – tra Modena e Bologna – non saranno più chiuse, con l’eccezione del solo istituto comprensivo di Monteveglio (nuovamente Bologna) che rimarrà chiuso a causa di alcuni danni riportati dalla struttura nell’esondazione del Samoggia.

Scuole chiuse domani, mercoledì 22 maggio 2024: le ipotesi tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna

Queste tutte le informazioni a nostra disposizione nel momento in cui vi scriviamo, ma se dovessimo guardare avanti è probabile che l’elenco delle scuole chiuse verrà aggiornato ancora in serata, soprattutto a fronte della già diramata allerta meteo rossa che interesserà (come nella giornata di martedì 21) il basso Veneto. Partendo da qui e guardando alle chiusure di martedì, potremmo ipotizzare che nei comuni di Montecchia di Crosara, di San Giovanni Ilarione e di Vestenanuova le scuole rimarranno chiuse almeno per un’altra giornata.

Non si sa nulla di certo sull’area di Milano che ieri ha visto la chiusura di tutti gli istituti in sei differenti comuni dell’hinterland milanese, ma l’ipotesi più accreditata è che le lezioni riprenderanno come di consueto dato che l’allerta della Protezione civile in Lombardia è solamente di colore giallo. Nel frattempo, non escludiamo che le scuole rimarranno chiuse anche in contesti come il comune di Castelfranco Veneto (nel trivigiano) dove oggi il fiume Muson è stato sottoposto ad una forte pressione e continua a crescere; oppure a Bologna dove si è rotto l’acquedotto lasciando buona parte della città senza acqua potabile.











