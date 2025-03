È stato aggiornato – e probabilmente potrebbe subire ancora qualche lieve variazione nel corso della serata – l’elenco delle scuole chiuse domani, sabato 15 marzo 2025, a causa dell’allerta meteo che da giorni sta interessando buona parte dell’area tra centro e nord della nostra penisola colpita ancora una volta da un violenta ondata di maltempo che potrebbe tradursi negli ormai tristemente noti allagamenti che si verificano da più di un anno a questa parte: prima di arrivare alle scuole chiuse domani vale la pena – giusto brevemente – ricordare che per tutto sabato saranno in allerta meteo rossa diverse aree dell’Emilia Romagna (tra la Costa romagnola e la Pianura bolognese) e della Toscana (dalla Costa dell’Arno fino al Mugello, seguendo il corso del fiume).

Sempre prima di addentrarci nell’elenco delle scuole chiuse domani è anche bene precisare che – come dicevamo già prima – la lista potrebbe subire qualche importante variazione nel corso delle prossime ore e addirittura anche alle prime luci dell’alba di sabato: il nostro consiglio è sempre quello di fare affidamento – oltre che ovviamente al buon senso in virtù delle condizioni meteo – ai siti dei vostri comuni e degli istituti scolastici dove verranno pubblicate tutte le ordinanze aggiornate.

Scuole chiuse domani, sabato 15 marzo 2025: l’elenco aggiornato in base all’allerta meteo

Venendo a noi, è quasi inutile sottolineare che le scuole chiuse domani saranno concentrate tutte tra Emilia e Toscana: nel primo caso, il sindaco di Bologna ha deciso di riaprire – dopo lo stop di oggi – cancelli e portoni scolastici; mentre resteranno chiusi per ogni ordine e grado che si trovano nella provincia di Ravenna, in quella di Faenza, a Bagnocavallo e nell’intera fascia della Bassa Romagna, con le sole eccezioni per i comuni di Cervia (nel ravennate) e di Cento di Ferrara.

D’altra parte, è ben più lungo l’elenco delle scuole chiuse domani in Toscana che interesseranno grosso modo l’intera provincia di Firenze (oltre alla città, anche Empoli e Castelfiorentino), quella di Pisa (inclusa la città, ma anche tra Terricciola, Capannoli, Volterra, San Miniato, Buti, Calcinaia, Casciana Terme Lari; ed anche Palaia, Pontedera, Chianni, Montescudaio, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull’Arno, Montopoli, Bientina e Lajatico, Cascina, Ponsacco, Palaia, Calci e Vicopisano), quella di Lucca (sempre inclusa la città, ma coinvolgendo anche praticamente tutti i comuni limitrofi tra la Piana e la Valle del Serchio) e quella di Pistoia (tra Pescia e Monsummano).