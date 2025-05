Entrando subito nel merito dell’elenco delle scuole chiuse domani, venerdì 16 maggio 2025, per ora sono stati due i sindaci ad aver firmato le ordinanze disponendo la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, pubblici e privati, per i comuni di Catanzaro e Lamezia Terme: in entrambi i casi è importante ricordare che sono in generale sconsigliati tutti gli spostamenti che non siano strettamente necessari, evitando – dove possibile – di sostare o transitare con la macchina in aree a forte rischio allagamenti (ponti, corsi d’acqua, sottopassaggi e così via).

Scuole chiuse domani in Calabria: cosa dicono le previsioni meteo e il bollettino sulle criticità

Fermo restando – come dicevamo prima – che l’elenco delle scuole chiuse domani potrebbe ulteriormente allungarsi nelle prossime ore, è doveroso un consiglio: sia nella tarda serata di oggi che nella primissima mattinata di domani, prima di mettersi alla guida per raggiungere gli istituti scolastici (o di mandare i figli a prendere il bus), è importante controllare sia il sito del proprio comune, sia quello della scuola, in modo da verificare la pubblicazione di eventuali circolari dell’ultimo minuto.

Oltre alle scuole chiuse domani, interessante potrebbe essere anche un focus sulle previsioni meteo attese per la giornata di domani, ancora fortemente interessate dal passaggio della violenta tempesta Ines: risparmiato dal maltempo il Nord della penisola, dove si potrebbero verificare – specie nel pomeriggio – solamente delle lievi piogge, estese anche al Centro tra Marche, Abruzzo e Lazio; mentre sarà il Sud a dover fare i conti con le maggiori precipitazioni, con la Calabria che sembra essere la regione maggiormente a rischio.