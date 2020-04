Scuole chiuse e Maturità 2020 in presenza/ “Si riparte a settembre, presto proposte”

Pubblicità

Maturità 2020 in presenza: lo ha annunciato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in un post su Facebook. «Lavoriamo sugli Esami del secondo ciclo in presenza». C’è il via libera del Comitato tecnico-scientifico: «Siamo convinti di poterli garantire in sicurezza», ha spiegato la Azzolina. Dopo la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, nella quale ha spiegato che le scuole resteranno chiuse fino al termine dell’anno scolastico, la titolare del dicastero della Scuola ha preso posizione. «In queste settimane il Governo non ha mai smesso di pensare alla scuola e non lo farà mai». Anche per questo il governo intende assumere per il prossimo anno scolastico più docenti possibile, partendo dai precari. Invece sulla necessità di tenere chiuse le scuole, la ministra ha espresso il suo «grande dolore», ma tutti gli scenari elaborati dal Comitato tecnico-scientifico «sconsigliano la riapertura delle scuole» per non vanificare gli sforzi fatti dagli italiani e mettere a rischio la salute delle persone.

SCUOLE CHIUSE, AZZOLINA “SI RIPARTE A SETTEMBRE”

«Avremmo una nuova esplosione, dicono gli esperti, nel giro di una o due settimane». Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa ha motivato la decisione di lasciare le scuole chiuse fino alla fine dell’anno scolastico. Ma nel frattempo bisogna lavorare in vista di settembre. «Lo stiamo facendo. Presto avremo le prime proposte». La scelta è anche legata all’età di insegnanti e presidi: «C’è un rischio calcolato in questo settore con personale di una certa età», ha dichiarato il presidente del Consiglio. I dati degli osservatori internazionali dell’Ocse parlano chiaro: l’Italia conta infatti gli insegnanti più anziani d’Europa con un’età media di 49 anni. E più della metà dei docenti già avanti nella carriera e over 50. «Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per le parole di grande chiarezza pronunciate stasera sulla scuola», aveva esordito Azzolina nel post su Facebook. «Da Ministra dell’Istruzione è un grande dolore, per me, dover tenere le scuole chiuse. Ma ce lo impone il senso di responsabilità. Per ripartire, domani, più forti».



