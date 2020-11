Scuole chiuse/ Elementari verso lo stop? “Una settimana per vedere curva contagi”

Mentre si cerca di evitare un secondo lockdown generale, è attualmente in corso la discussione su ulteriori provvedimenti che potrebbero essere presi nei prossimi giorni e che riguarderebbero la scuola. Stando alle indiscrezioni raccolte da Marco Antonellis per Affaritaliani.it, infatti, al vaglio ci sarebbe anche la possibile chiusura delle scuole elementari. Tutto dipenderà dall’andamento della curva dei contagi e soprattutto se quest’ultima non dovesse piegarsi in maniera decisiva nei prossimi giorni. I “tecnici” avrebbero già ipotizzato le prime date, anche se l’ipotesi è quella di darsi almeno un’altra settimana di tempo prima di prendere decisioni in tal senso. Sicuramente, alla luce delle ultime indiscrezioni, rischia di essere infranto anche il tabù delle scuole elementari. A non voler affatto cedere è la ministra Azzolina che, come riporta Il Giornale nell’edizione online, ha fatto sapere il suo punto di vista in un intervento di ieri a Radio anch’io: “La scuola è la principessa delle attività produttive. Continuerò a battermi per tenerle aperte. Compatibilmente con la situazione epidemiologica dobbiamo provare a tenerle aperte”, ha commentato.

SCUOLE CHIUSE: ELEMENTARI VERSO LO STOP, SI MUOVONO I SINDACI

I casi di Coronavirus in Italia non accennano a diminuire ed in un clima simile si fa spazio lo spettro di un lockdown totale, come evidenziato oggi Walter Ricciardi intervenendo a Sky Tg24. Per capire cosa ci aspetta però, dovremo attendere una decina di giorni al fine di vedere se le misure adottate con l’ultimo Dpcm hanno avuto i meno effetti sulla curva. Intanto in un clima simile si fa incerta la posizione delle scuole, dove si registrano spesso nuovi casi di contagi. Se è vero che molti studenti seguono le lezioni online, molti sindaci hanno chiesto con insistenza anche la chiusura delle scuole elementari. Come spiega Il Giornale, a Catanzaro fino al prossimo 28 novembre è stata disposta la sospensione delle attività in presenza nelle scuole “di ogni ordine e grado” e nella medesima direzione sembra essere indirizzato anche il sindaco di Palermo. Intanto, come confermato al Giornale.it una docente, “in alcune primarie di Milano i genitori hanno già ricevuto una comunicazione per prepararsi a un’eventuale didattica a distanza”. A conferma che l’ipotesi di una imminente chiusura delle scuole elementari non sarebbe poi così lontana.



