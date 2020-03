Scuole chiuse fino a maggio?/ Conte e Comitato scientifico “Impensabile riaprire”

Le scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia, resteranno chiuse ancora a lungo, quasi sicuramente oltre l’attuale scadenza fissata al 3 aprile. Lo ha fatto chiaramente capire, e nel contempo, detto, il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista concessa quest’oggi ai microfoni del Corriere della Sera. “I provvedimenti che abbiamo preso – le parole del massimo esponente dell’esecutivo giallorosso – sia quello che ha chiuso molto delle attività aziendali e individuali del Paese, sia quello che riguarda la scuola, non potranno che essere prorogati alla scadenza”. Secondo quanto specificato dallo stesso Conte, non si potrà tornare subito alla normalità, anche dopo che sarà passato il picco: “Le misure restrittive stanno funzionando – le parole dello stesso Primo Ministro dopo il consiglio dei ministri in videoconferenza – ed è ovvio che quando raggiungeremo un picco e il contagio comincerà a decrescere, almeno in percentuale, speriamo fra qualche giorno, non potremo tornare subito alla vita di prima”.

SCUOLE CHIUSE OLTRE IL 3 APRILE: “ALMENO ALTRI 60 GIORNI”

Fondamentale, nella riapertura delle scuole e dei vari negozi, sarà comunque il parere del Comitato scientifico, i massimi professori e luminari d’Italia nel campo della medicina e del coronavirus: “Sarà determinante il parere degli scienziati – ha proseguito Conte – i migliori sul mercato e di cui ci stiamo avvalendo, visto che non rincorriamo i sondaggi ma abbiamo in qualche modo, doverosamente, ceduto il passo alla comunità scientifica, che in alcuni momenti della storia può anche guidare le decisioni politiche”. E proprio lo stesso Comitato Scientifico, attraverso le colonne di Repubblica, ha di fatto confermato le parole di Conte: “Non ha senso aprire prima di 60 giorni”. Difficile, a questo punto, capire cosa succederà: l’anno potrebbe essere già finito, oppure, si farà un’annata straordinaria con le lezioni d’estate? Il nodo cruciale saranno in particolare gli esami di maturità e di terza media. Al momento è tutto incerto.



