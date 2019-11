SCUOLE CHIUSE NAPOLI, AVELLINO E LIGURIA/ Allerta meteo: chiusure nell’area flegrea

Scuole chiuse a Napoli per il maltempo, ma anche nell’area flegrea. Dopo l’allerta meteo della Protezione Civile i sindaci di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto hanno disposto la chiusura delle scuole con apposite ordinanze. Anche il sindaco di Castellamare di Stabia, Gaetano Cimmino, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido, «a causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse». Il sindaco ha spiegato di aver preso questa decisione «a scopo precauzionale per tutelare la pubblica e privata incolumità e per prevenire le condizioni di pericolo soprattutto per gli studenti, dal momento che dal bollettino previsionale della Regione Campania emerge un rischio idrogeologico diffuso per i prossimi giorni, con forti raffiche e precipitazioni di forte intensità a carattere di rovescio e temporale». Infine, ha lanciato un appello alla popolazione, affinché limiti «la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari». (agg. di Silvana Palazzo)

SCUOLE CHIUSE NAPOLI E AVELLINO, ALLERTA METEO

Campania e Liguria sono le due regioni che maggiormente soffrono oggi dell’allerta meteo diramata per le prossime ore, con l’ondata di maltempo che continua ad imperversare su mezza Italia con danni e relative conseguenze “pratiche”: su tutti, sono i provvedimenti per le scuole chiuse ad essere stati decisi nelle ultime ore con prevalenza nelle città di Napoli, Avellino, Benevento (e relativa provincia) nell’area campana, Lavagna, Rapallo e Chiavari tra i centri più grossi della Liguria. Servizi pubblici ridotti e scuole chiuse per evitare guai peggiori nel pieno del maltempo con l’allerta stilata “arancione” dalla Protezione Civile e dal servizio di monitoraggio regionale. Per quanto riguarda le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, in via prudenziale «il Comitato si è espresso per la chiusura delle scuole per la giornata di martedì 5 novembre». Non solo, il Comune di Napoli si riserva in base alla evoluzione delle previsioni meteo di oggi di disporre l’eventuale chiusura delle scuole anche per la giornata di domani mercoledì 6 novembre.

ALLARME MALTEMPO ANCHE IN LIGURIA: LE SCUOLE CHIUSE

Come già detto sul fronte Campania, per quanto riguarda il maltempo in Liguria la decisione di alcuni comuni ha di fatto seguito quelli di Napoli e Avellino (dove tra l’altro la decisione è giunta nella tarda serata, suscitando qualche lieve polemica in addetti ai lavori e famiglie degli alunni, ndr) arrivando a disporre scuole chiuse nei comuni di Borghetto Vara, Bugnato, Chiavari (nella zona del Rupinaro), Lavagna (ma solo gli asili nido), Moconesi, Monterosso al Mare, Rapallo, Riomaggiore, Rocchetta Vara e Santa Margherita Ligure. Tutto il Levante coinvolto dove già negli scorsi giorni il maltempo ha recato diverso danni tra inondazioni, esondazioni di fiumi, allagamenti e smottamenti. L’allerta meteo arancione è stilata dalle Previsioni Arpal Liguria fino alle ore 15 di oggi, con il terreno già molto saturo d’acqua che dovrà subire nelle prossime ore ancora acquazzoni e temporali. L’allarme per il vento sul mare è invece lievemente sceso rispetto alla giornata di ieri, con le mareggiate in corso ma con forza e “violenza” inferiore di quella prevista.



