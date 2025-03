Scuole chiuse per la giornata di oggi, giovedì 27 marzo 2025, in Italia, causa allerta meteo arancione, avviso di moderata criticità diramato dalla Protezione Civile nelle scorse ore. Il focus principale sarà in particolare sulla regione Calabria dove, a causa dell’allerta si è deciso di lasciare a casa gli studenti, sospendendo le lezioni. Fanpage riporta l’elenco completo di tutti i Comuni dove le scuole resteranno chiuse, a cominciare dalla cittadina di Catanzaro, una delle principali dell’intera regione, così come da Lamezia Terme.

Allerta meteo oggi, 27 marzo 2025/ Arancione per Calabria, Marche e Abruzzo: previsti forti temporali

Le due amministrazioni locali, dopo aver ricevuto l’avviso di allerta arancione, hanno optato per scuole chiuse, quindi lezioni stoppate per tutta la giornata di oggi, in attesa di capire poi come evolverà la situazione per domani, 28 marzo 2025. Per quanto riguarda la città di Catanzaro, l’ordinanza di chiusura riguarderà indistintamente tutti gli istituti scolastici, anche quelli dell’infanzia e gli asili nido, e lo stesso vale per la cittadina di Lamezia Terme, dove tutti gli alunni, dai più piccoli frequentanti i nidi a quelli invece delle superiori, oggi saranno felici di restare a casa.

Allerta meteo oggi, 26 marzo 2025/ Gialla per 8 regioni: ecco le previsioni fra piogge e nubifragi

SCUOLE CHIUSE OGGI 27 MARZO 2025: DOVE NON SI ANDRA’ SUI BANCHI

L’elenco completo è piuttosto corposo di conseguenza non lo pubblicheremo tutto, ma sappiate che se risiedete in un comune della provincia riceverete comunicazione o eventualmente potrete controllare il sito del vostro Comune per accertarvi che la scuola da voi attenzionata sia aperta o chiusa. Gli studenti solitamente ricevono comunicazione nelle chat di classe, di conseguenza sarà difficile correre il rischio di recarsi a scuola e di trovare i cancelli serrati.

Da segnalare anche le scuole chiuse in quel di Crotone, precisamente a Cerenzia, mentre a Napoli gli edifici scolastici saranno regolarmente aperti per oggi, giovedì 26 marzo 2025, ma resteranno chiusi i parchi della città, le spiagge e anche diversi sottopassi, che qualora dovesse piovere in maniera copiosa potrebbero essere interdetti alla circolazione stradale per evitare spiacevoli conseguenze.

Allerta meteo oggi, 25 marzo 2025/ Gialla per Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia: le previsioni