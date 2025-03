Per la giornata di oggi 7 marzo 2025, è stato diramato un elenco di scuole chiuse in alcuni Comuni della Sicilia. L’isola più a sud della nostra penisola è stata infatti raggiunta da un’allerta meteo di colore arancione per tutta la giornata odierna per rischio temporali e per rischio idrogeologico di conseguenza sono diversi i Comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse così come gli uffici pubblici. Gli avvisi di lezione sospese riguarda la zona jonica della Sicilia e precisamente i comuni di Letojanni, Santa Teresa di Riva, Savoca, Antillo, Sant’Alessio Siculo, Furci Siculo, Roccalumera.

Come sta Papa Francesco, bollettino: “notte tranquilla”/ Audio in Vaticano: “vi ringrazio per le preghiere”

In queste località le scuole resteranno chiuse di ogni ordine e grado e lo stesso avverrà presso il Comune di Savoca dove l’amministrazione ha deciso di tenere chiuse anche le strutture sportive. Cosa succede in queste situazioni? Come vi ricordiamo spesso e volentieri gli studenti non dovranno affatto presentare una giustificazione qualora dovessero tornare sui banchi nella giornata di domani o eventualmente lunedì. Le lezioni che si saltano per scuole chiuse causa eventi atmosferici sono da additare a cause accidentali, di conseguenza non riconducibili direttamente allo stesso studente.

Terremoto Campi Flegrei, 8 nuove scosse/ Picco di M 3.2 poco dopo mezzanotte, torna la paura

SCUOLE CHIUSE OGGI IN SICILIA: GIORNI DI LEZIONE NON SI RECUPERERANNO

Inoltre, i giorni che si perdono per gli eventi atmosferici non vanno conteggiati nel computo finale, di conseguenza, anche se alla fine dell’anno non si raggiungeranno i 200 giorni canonici di lezione non bisognerà prolungare il calendario oltre la data prevista per la fine delle lezioni.

Vi ricordiamo inoltre che se per caso aveste dei dubbi in merito alla chiusura delle scuola del vostro Comune o comunque che frequentate, potrete visitare il sito ufficiale dello stesso istituto scolastico o dell’amministrazione comunale. Queste comunicazioni vengono comunque segnalate solitamente via email dai vertici scolastici o eventualmente tramite le chat di WhatsApp che ogni classe ha. Di conseguenza non dovreste correre il rischio di presentarvi domani a lezione e di trovare i cancelli della vostra scuola chiusi per maltempo.

Sciopero generale 8 marzo 2025/ Stop a trasporti, sanità e istruzione: orari, info e fasce garantite