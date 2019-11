Scuole chiuse oggi, allerta meteo/ L’elenco: maltempo Pordenone, Liguria e Veneto

Il maltempo non abbandona l’Italia e seppur non sono previsti disastri come quelli visti in questi giorni a Venezia, Matera e Alto Adige, il bollettino della Protezione Civile prevede per la giornata di oggi martedì 19 novembre situazioni di allarme in mezza Italia. Stando alle previsioni meteo scattate ieri sera, la situazione odierna è tutt’altro che rosea in Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Veneto, Lazio e anche Sicilia, con inevitabili provvedimenti ancora di scuole chiuse in alcuni comuni per motivi di sicurezza: andando per gradi, l’unica allerta rossa di giornata è stabilita in Emilia Romagna (Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese), mentre è bollino “arancione” sempre in Emilia tra Bacini emiliani centrali, Pianura emiliana centrale, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Bacini emiliani orientali. Anche in Veneto l’allerta meteo è arancione, specie sul Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave; problemi simili anche in Liguria (Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro), Piemonte (Belbo e Bormida, Scrivia), Trentino Alto Adige nella provincia di Bolzano, Veneto (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave). La lunga lista prosegue anche con l’allerta gialla per maltempo in Calabria (Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale), Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Veneto e Lombardia (Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Bassa pianura occidentale).

L’ELENCO DELLE SCUOLE CHIUSE PER MALTEMPO OGGI 19 NOVEMBRE

Con l’allerta meteo rilanciata dalla Protezione Civile, inevitabile ancora la decisione di molti sindaci di tenere chiuse le scuole, serrando gli istituti per motivi di sicurezza tanto sulle strade quanto in alcuni casi per gli stessi edifici scolastici devastati dai nubifragi, dalle trombe d’aria e dalle tempeste di vento che hanno caratterizzato il maltempo in questi ultimi giorni da Nord a Sud. Riaprono le scuole nelle grandi città – Venezia e Napoli – mentre si aggiungono tanti provvedimenti in Liguria e Piemonte: secondo quanto annunciato dai sindaci stessi, chiuse per oggi le scuole a Pordenone e Civitavecchia (mentre a Roma nonostante l’allerta meteo restano aperte, ndr) mentre è piena emergenza proprio in Liguria e Piemonte. Le lezioni saranno dunque sospese ad Albissola Marina, Albisola Superiore, Arenzano, Avegno, Bergeggi, Camogli, Campomorone, Campo Ligure, Celle Ligure, Ceranesi Cosseria, Masone, Rossiglione, Savona, Tiglieto, Vado e Varazze sul territorio ligure; per il Piemonte invece scuole chiuse a Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Gavi, Stazzano, Cassano Spinola, San Cristoforo, Vignole Borbera, Capriata d’Orba, Tassarolo, Rocchetta Ligure, Pozzolo Formigaro, Pasturana e Viguzzolo e Basaluzzo e Fresonara. In Toscana dopo la piena dell’Arno riaprono le scuole a Pisa, ma chiuse invece nel Lazio a Pescia Romana dopo i danni del passato weekend che hanno devastato i locali degli istituti cittadini.

