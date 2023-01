Scuole chiuse oggi per allerta meteo: l’elenco/ Tanti comuni colpiti dal maltempo

Il maltempo si è abbattuto ormai da diverse ore sull’Italia ed in molti comuni nella giornata di oggi, lunedì 23 gennaio 2023, le scuole rimarranno chiuse per allerta meteo. I sindaci che nelle scorse ore hanno deciso di emanare delle ordinanze per cautelarsi dai possibili disagi derivanti dalle elevate precipitazioni, dal vento e in alcuni casi anche dalla presenza di neve sono numerosi. L’elenco, diffuso dal portale Orizzonte Scuola, è inoltre in continuo aggiornamento.

Ad essere coinvolti dalla misura sono comuni di tutto il Paese: da Nord a Sud. Le condizioni meteorologiche avverse, infatti, non stanno risparmiando in queste ore nessuna regione. È per questo motivo che in molti hanno scelto di rimanere in casa nella giornata di oggi per precauzione. Andiamo però a vedere quali sono le scuole che sicuramente resteranno chiuse in questo primo giorno della settimana, ricordando che in caso di dubbi è sempre utile contattare gli istituti stessi per assicurarsi dei provvedimenti adottati.

Scuole chiuse oggi per allerta meteo: l’elenco dei comuni coinvolti

Le scuole chiuse per allerta meteo oggi in Emilia Romagna sono quelle dei comuni di Bagno di Romagna, Frassinoro, Montefiorino, Montese, Novafeltria, Palagano, Pennabilli, Poggio Torriana, Premilcuore, San Leo, Sant’Agata Feltria, Sarsina, Talamello, Verghereto, Zocca. Nella Marche sono quelle dei comuni Arcevia, Belforte all’Isauro, Frontino, Frontone, Lunano, Mombaroccio, Monte Cerignone Piandimeleto,Santa Vittoria in Matenano, Senigallia, Tavoleto, Trecastelli, Urbino. In Abruzzo sono quelle dei comuni Casacanditella, Castel Frentano, Guardiagrele, Lettomanoppello, Pizzoferrato, Rapino. In Molise invece solo il comune di Trivento è coinvolto.

In Campania l’allerta meteo che ha chiuso gli istituti è stata diramata ad Agerola, Guardia Lombardi, Nusco, Vallata. In Basilicata la lista dei comuni è molto lunga con Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Latronico, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Paterno, Rivello, San Severino Lucano, Sarconi, Spinoso, Stigliano, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello, Viggiano. In Calabria si tratta invece di Acquaformosa, Acri, Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno. In Sicilia, infine, soltanto Prizzi.











