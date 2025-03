Anche per la giornata di oggi, sabato 15 marzo 2025, saranno diverse le scuole chiuse, complice la situazione di maltempo che sta affliggendo dalla giornata di ieri in particolare la regione Toscana. Alla luce della nuova allerta meteo emersa in queste ore, sono diversi i Comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse anche oggi, vediamo nel dettaglio quali, così come riferito dal sito ufficiale del quotidiano La Nazione. Partiamo dal capoluogo di provincia, Firenze, che ha prorogato l’ordinanza di chiusura di ieri, fino alle ore 14:00 di questo sabato, complici i temporali di queste ore. Inoltre, vengono invitati i cittadini a muoversi il meno possibile, di modo da lasciare le strade libere per far passare i mezzi di soccorso.

Chiuse tutte le scuole a Firenze, così come parchi cittadini, cimiteri, ma anche biblioteche, impianti sportivi e tutti gli edifici pubblici in generale. In provincia interessati invece i Comuni di: Bagno a Ripoli, Empoli, Scandicci, Sesto Fiorentino, Vinci. Situazione simile ad Empoli e in provincia, dove per oggi, sabato 15 marzo, le scuole chiuse riguarderanno istituti di ogni ordine e grado, così come tutti gli altri luoghi pubblici (vedi sopra Firenze).

SCUOLE CHIUSE OGGI, DA LIVORNO A PISA, I TERRITORI INTERESSATI

Scuole chiuse anche a Livorno, così come da ordinanza emessa dal sindaco Salvetti, mentre in quel di Pisa i Comuni che hanno deciso di lasciare gli studenti a casa sono quelli di Crespina Lorenzana, Cascina, Casciana Terme Lari, Calcinaia, Terricciola, Capannoli, Volterra, San Miniato.

Diverse chiusure anche a Lucca, precisamente presso le località di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano-Giuncugnano, Villa Collemandina, Capannori, Porcari, Altopascio, Montecarlo e Barga, mentre in provincia di Pistoia scuole chiuse a Serravalle, e a Montemurlo, in provincia di Prato.

SCUOLE CHIUSE OGGI, GLI ISTITUTI DELL’EMILIA ROMAGNA

Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, invece, scuole chiuse in provincia di Ravenna, con tutti gli istituti scolastici che chiuderanno, ad eccezione di Cervia. Scuole chiuse a Faenza e Bagnacavallo, ma anche in Bassa Romagna, mentre scuole regolarmente aperte a Bologna, dopo che erano rimaste chiuse nella giornata di ieri, alla luce del passaggio da allaeta meteo rossa ad arancione.

Come sempre vi ricordiamo che i giorni di chiusura delle scuole per eventi atmosferici non devono essere giustificati dagli studenti ne tanto meno recuperati, anche se alla fine non si raggiungono i 200 giorni di lezione. Ricordiamo infine che per verificare che le scuole siano chiuse o aperte vi basterà semplicemente visitare il sito del Comune interessato o eventualmente della scuola che frequentate. E’ comunque possibile che gli studenti vengano già avvisati via e-mail o tramite la chat WhatsApp di classe. Eventualmente potreste tentare anche con un colpo di telefono alla vostra scuole per sincerarvi che le lezioni siano regolari o meno.