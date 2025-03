Scuole chiuse in Italia per la giornata di oggi, venerdì 14 marzo 2025. Nelle prossime ore saranno diversi gli studenti che saranno costretti a restare a casa, a non poter prendere parte alle lezioni, complice l’allerta meteo che è stata diramata nella giornata di ieri da parte della Protezione Civile. Vi diciamo subito che le scuole chiuse riguarderanno solo due regioni, l’Emilia Romagna e la Toscana, le due zone della nostra penisola dove nelle prossime ore insisterà una perturbazione che potrebbe causare dei temporali molto intensi.

Le autorità hanno quindi preferito correre ai ripari, tenendo le scuole chiuse, riducendo così la circolazione delle auto, e nel contempo, evitando che i più giovani uscissero di casa. In Emilia Romagna la protezione civile ha diffuso un’allerta meteo di colore rosso e le scuole chiuse interessano prima di tutto la provincia di Bologna, così come comunicato dallo stesso Comune attraverso Telegram. Scuole chiuse di ogni ordine e grado, così come resteranno chiuse anche le palestre scolastiche. La chiusura riguarderà la città di Bologna, ma anche i comuni di Castel Bolognese e di Unione Savena-Idice. Scuole superiori chiuse anche in tutta la provincia di Ravenna, e scuole chiuse di ogni ordine e grado presso i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Riolo Terme, Sant’Agata sul Santerno.

SCUOLE CHIUSE IN TOSCANA: ECCO DOVE

In Toscana, invece, sono diverse le province che terranno le scuole chiuse oggi, e precisamente alcuni comuni di Pistoia, Lucca, Firenze, Arezzo, Pisa e infine Siena. Vediamo l’elenco nel dettaglio, a cominciare da Gavorrano (Grosseto), poi in provincia di Livorno resteranno chiuse le scuole della città ma anche dei comuni di Cecina, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, Castagneto Carducci, nonché a Piombino, dove comunque resterà chiusa solo la Populonia. In provincia di Prato scuole chiuse in città nonchè a Poggio a Caiano, Carmignano, Montemurlo, Vaiano, Vernio e Cantagallo. A Firenze scattano invece le chiuse in città, e a Campi Bisenzio, Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Fiesole, Calenzano. Scuole chiuse anche ad Empoli, anche in questo caso in città nonché a Fucecchio, Vinci, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino.

In provincia di Pistoia, istituti con i cancelli serrati in città e nei Comuni di Ponte Buggianese, Quarrata, Agliana, Montale, Pescia, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile. In provincia di Pisa, invece, scuole chiuse in città e nei tre Comuni di Santa Luce, San Miniato, Castellina Marittima. Infine la provincia di Lucca, con la chiusura in città nonché in Garfagnana, Versilia e Piana Lucchese. Non è stata comunicata nessun’altra chiusura ma in ogni caso per avere la certezza che il vostro istituto scolastico sarà aperto si consiglia di contattare lo stesso istituto, una telefonata o un’email. In alternativa si può controllare il sito del comune o eventualmente le pagine social degli istituti. Solitamente gli studenti che devono restare a casa dalle lezioni vengono comunque raggiunti da comunicazioni tramite WhatsApp quindi non dovreste correre il rischio di presentarvi a scuola e trovare i cancelli chiusi.