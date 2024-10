Quella di oggi, venerdì 18 ottobre, sarà una giornata di maltempo ed allerta meteo, di conseguenza saranno numerose le scuole chiuse. Si comincia in particolare dalla regione Liguria, per cui è stata diramata un’allerta meteo di colore arancione in determinati settori, e dove gli istituti resteranno chiusi in tutta la provincia di La Spezia (solo scuole superiori), mentre per quanto riguarda la provincia di Savona cancelli serrati ad Albenga, ma anche Alassio, Andora, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Giustenice, Magliolo, Pietra Ligure, Tovo San Giacomo e Toirano.

Tornando alla provincia di La Spezia il sindaco della stessa cittadina, Pierluigi Peracchini, ha fatto sapere che si è trattato di un provvedimento necessario, di modo da ridurre i rischi per gli studenti nonché per i docenti e i dipendenti scolastici, soprattutto in favore dei pendolari, coloro che devono fare diversi chilometri per raggiungere le scuole. Nella provincia di Genova, invece, scuole chiuse in quel di Rapallo.

SCUOLE CHIUSE OGGI: LA GIORNATA NON VERRA’ RECUPERATA

A Lerici si è deciso di aprire le scuole di ogni ordine e grado ad un orario diverso dal solito, quindi non prima delle 8:00, di modo da evitare di congestionare troppo il traffico. Da segnalare invece che a Rocchetta sono chiuse le scuole primarie e dell’infanzia, mentre a Santo Stefano Magra e Sesta Godano resteranno tutte chiuse. Stessa cosa a Sarzana, lungo il confine fra Liguria e Toscana, nonché a Varese Ligure e a Vezzano.

Ma cosa succede quando ci sono le scuole chiuse causa maltempo? Semplicemente queste giornate non vengono recuperate, non bisogna quindi aggiungere giorni in più al calendario già prestabilito, così come fa sapere il MIUR, il ministero dell’istruzione. Il recupero non avviene nemmeno nel malaugurato caso in cui non si riescano a raggiungere i 200 giorni di lezione, e non vi è alcun pericolo che l’anno scolastico non venga convalidato.

SCUOLE CHIUSE OGGI: IN PROVINCIA DI SIENA ISTITUTI CON I CANCELLI SERRATI

Di conseguenza, in caso di maltempo con scuole chiuse sono molti gli studenti che ovviamente “festeggiano”, sperando che non succedano comunque disastri. Scuole chiuse per la giornata di oggi, venerdì 18 ottobre 2024, anche nella regione Toscana, un’altra zona d’Italia per cui è stata emessa allerta arancione. Situazione difficile in particolare in quel della provincia di Siena, dove si sono verificati degli allagamenti nei pressi della stazione e dove appunto si è decidere di tenere le scuole chiuse, anche perche le inondazioni hanno interessato numerose zone.

Diversi torrenti sono infatti esondati in provincia, e nella sola Sovicille sono caduti ben 97 millimetri di pioggia nel giro di poche ore. Una situazione quindi di estrema difficoltà a causa del maltempo in varie zone d’Italia, in particolare in Liguria e Toscana, e proprio per questo si è deciso, in maniera decisamente ragionata, di tenere le scuole chiuse.