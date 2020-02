Scuole chiuse per coronavirus/ Azzolina “Allungare anno scolastico? Possibile ma…”

Scuole chiuse per coronavirus in numerose regioni di Italia, ma quando riapriranno? Difficile dirlo, anche perchè molto dipenderà dall’evolversi dell’epidemia, e soprattutto, dalla possibilità di contenerla o meno. Al momento la direttiva governativa ha chiuso gli istituti di ogni grado al nord fino a domenica primo marzo, e lunedì 2, a meno di contrordine, dovrebbero riaprire. C’è poi il caso a sé stante delle Marche, con il governatore che in autonomia ha deciso di chiudere le scuole regionali fino al 4 marzo, provvedimento poi impugnato dal premier Conte. Nel frattempo è uscita allo scoperto la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, che intervistata dai microfoni di Radio 24 ha cercato di fare un po’ di chiarezza, soprattutto in merito alle voci delle ultime ore che parlano di anno scolastico a rischio: “Capisco le preoccupazioni dei genitor – rassicura l’esponente dell’esecutivo – è un momento complesso, ma non c’è alcun rischio che i nostri studenti perdano l’anno scolastico. Abbiamo una normativa salda – ha aggiunto – al ricorrere di situazione imprevedibili è fatta salva la validità dell’anno scolastico, anche rispetto ai 200 giorni”.

SCUOLE CHIUSE PER CORONAVIRUS, AZZOLINA: “STIAMO LAVORANDO SULLA DIDATTICA A DISTANZA”

Il ministro in quota 5 Stelle non esclude comunque, come già ipotizzato ieri da Matteo Salvini, che le scuole possano prolungare il proprio anno oltre i primi di giugno: “Poi c’è un’altra possibilità – ha detto a riguardo – che non credo che sarà necessaria: in virtù della loro autonomia, le scuole potrebbero anche decidere di allungare l’anno scolastico”. Per ovviare a questo inconveniente il ministero si starebbe attrezzando per effettuare delle lezioni a distanza: “Stiamo lavorando al Ministero con una task force con esperti, la Rai, Treccani, per garantire agli studenti la didattica a distanza, che è anche il futuro della didattica stessa”. La Azzolina è infatti convinta che sono numerosi gli istituti attrezzati a tale esigenze: “Il nord Italia è attrezzato per rispondere a queste esigenze, ce ne sono tantissimi. Sulle infrastrutture tecnologiche e sul 4G la Tim ci sta dando una mano: hanno dato massima disponibilità e interverremo. Sull’hardware quando si parla della didattica a distanza bisogna immaginare che non è necessario un computer, non prendiamoci in giro: oggi un cellulare ce l’hanno quasi tutti gli studenti”.

