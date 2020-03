Scuole chiuse per Coronavirus/ Azzolina “Riapertura solo con la massima sicurezza”

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina torna a parlare sulla questione delle scuole chiuse per Coronavirus, dopo l’analisi dei possibili scenari relativi al ritorno in aula di studenti e insegnanti. Lo ha fatto nel corso del question time alla Camera sull’emergenza sanitaria in atto e che coinvolge anche l’ambito didattico. “La data di riapertura delle scuole si avrà quando il quadro epidemiologico lo consentirà, garantendo quindi la massima sicurezza a tutti gli studenti”, ha ribadito la Azzolina. A tal proposito ha aggiunto di aver già chiesto agli uffici del Ministero la predisposizione di più piani di azione sulla base dei diversi scenari possibili relativi alla data di riapertura delle scuole. “I docenti, gli studenti e le loro famiglie, ai quali forniremo il massimo supporto, saranno messi nelle condizioni migliori per svolgere un esame serio e riceveranno tutte le informazioni in merito alle modalità che saranno adottate, non appena avremo un quadro anche temporale più definito”, ha fatto sapere. Tuttavia la ministra ha ribadito come un’ampia percentuale di studenti, pari al 94%, stia attualmente utilizzando la didattica a distanza ritenuta valida ed equiparata a quella tradizionale in classe.

SCUOLE CHIUSE PER CORONAVIRUS: MATURITÀ E QUESTIONE ECONOMICA

Ancora aperta la questione legata all’esame di Maturità che in seguito alla chiusura delle scuole a tempo indeterminato ha posto non pochi dubbi sulle modalità di svolgimento. “Stiamo predisponendo più piani d’azione in base ai diversi scenari”, ha chiarito la ministra Azzolina al question time alla Camera. Inoltre ha assicurato che “la sospensione delle attività didattiche nelle scuole non ha interrotto il processo di inclusione degli studenti con disabilità”. Non viene meno anche il “monitoraggio del Piano educativo personalizzato”. La ministra Azzolina non ha trascurato infine l’aspetto relativo al lato economico dell’emergenza. “La frequenza delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e delle scuole paritarie dell’infanzia a gestione pubblica è gratuita”, ha ribadito. Dunque, a carico delle famiglie degli studenti che frequentano queste scuole è a carico la sola retta relativa al servizio mensa “utilizzata prevalentemente dai bambini delle sezioni a tempo normale della scuola dell’infanzia e dagli alunni delle classi a tempo pieno della scuola primaria”. Rette che vanno versate all’ente locale “quale soggetto titolare della gestione del servizio di refezione scolastica che, nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, non è evidentemente, erogato”.



